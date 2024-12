Kakao wieder im Rallyemodus

Gut ein halbes Jahr Zeit hat sich der Kakao-Future für seine zurückliegende Konsolidierung gelassen und zeitweise im Oktober sogar einen seit Anfang dieses Jahres bestehenden Abwärtstrend unterschritten. Doch die schwache Wetterlage und damit geringere Ernte weckte wieder das Interesse von Käufern, diese trieben die Notierungen in der abgelaufenen Handelswoche auf einen Spitzenwert von 9.520 US-Dollar voran. Zeitgleich konnte Kakao seine Vorgängerhochs bei 9.130 US-Dollar deutlich hinter sich lassen, womit mittelfristig wieder mit einer Rallyefortsetzung zu rechnen ist.

Der erfolgreiche Ausbruch über die Vorgängerhochs von 9.130 US-Dollar hat auf Sicht der nächsten Wochen dem Kakao-Future weiteres Kurspotenzial verschafft, mittelfristig ist nun mit einem Folgeanstieg an 12.268 US-Dollar zu rechnen. Einen kurzen Zwischenstopp sollten Investoren um 10.714 US-Dollar einplanen, ehe das mittelfristige Ziel in absehbarer Zeit abgearbeitet wird. Kommt es dagegen zu unerwarteten Verlusten zurück unter 8.110 US-Dollar, müsste der bullische Vorstoß aus dem letzten Monat als Fehlsignal interpretiert werden, es würden unmittelbare Verlustrisiken zurück auf 7.036 und darunter in den Bereich des EMA 50 (Woche) bei 5.836 US-Dollar drohen.

Kakao-Future (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Die mittelfristige Kurszielprojektion auf technischer Basis sagt nun Kursziele um 12.668 US-Dollar für den Kakao-Future voraus, entsprechend könnte auf gegebenem Niveau ein Long-Investment erfolgen. Dies könnte dann beispielshalber durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikats WKN DQ95GU geschehen, eine vollständige Abarbeitung der Handelsidee birgt hierbei eine Renditechance von 200 Prozent. Rechnerisch dürfte der Schein am Ende bei 45,49 Euro notieren. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig den Bereich von 8.500 US-Dollar gemessen am Basiswert nicht überschreiten, im Schein wurden sich ein äquivalenter Stopp-Kurs von 5,98 Euro ergeben. Besonders das Chancen-Risiko-Verhältnis (CRV) von 3,5 zu 1 spricht für ein Engagement.