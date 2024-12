DAX steuert auf Rekordstände zu

Ein handfester Tages- sowie Wochenschlusskurs oberhalb von 19.560 Punkten ist in der abgelaufenen Handelswoche zustande gekommen, was nun einen unmittelbaren Test des bisherigen Rekords bei 19.674 Punkten sehr wahrscheinlich macht. Weiterer Anlaufmarken auf der Oberseite befinden sich bei 19.800 sowie 20.045 Zählern für den DAX-Index. Entsprechend kann hierauf durch die Eröffnung von Long-Positionen reagiert werden. Auf der Unterseite stellt das Verlaufshoch vom abgelaufenen Montag bei 19.468 Punkten eine erste wichtige Unterstützung dar, darunter die Niveaus um 19.400 Punkten sowie 19.287 Zählern. Potenzielle Rücksetzer in diesen Bereich würden jedoch die zurückliegende Seitwärtsphase unnötig verlängern. Ins bärische Lager wechselt der DAX erst unterhalb von 18.800 Punkten.

Aktuelle Lage