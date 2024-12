JPMORGAN stuft EssilorLuxottica auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 225 auf 255 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Beim Optikkonzern setzt Analystin Chiara Battistini in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick für die Luxuswarenbranche vor allem auf beschleunigte Innovationskraft./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 29.11.2024 / 18:31 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2024 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 228,7EUR auf Tradegate (02. Dezember 2024, 09:32 Uhr) gehandelt.



