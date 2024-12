Künstliche Intelligenz und Krypto-Wahnsinn – Kupferengpass voraus? Nvidia, SMCI, Electrum Discovery, Palantir und C3.ai

Täglich neue Höchststände bei Hightech-Aktien und in der Krypto-Welt. Es scheint so, als gäbe es auch in den Kneipen kein anderes Thema mehr. Erinnert uns Börsianer stark zurück ins Jahr 2000 zur sogenannten Tech-Bubble, als der Reichtum in schnellen Zeichnungen lag, die schon nach wenigen Tagen zum vervielfachten Kurs weiterverkauft werden konnten. Damals hatten die StartUps teilweise noch gar keine Idee, wie sie die IPO-Einnahmen sinnvoll investieren sollen. Folglich verschwanden auch wieder 50 % der neuen Aktien vom Markt. Heute ist die Sache anders gelagert. Web 3.0 macht die Runde und die Blockchain Technologie hat sich etabliert. Das bringt IT-, Cloud und Anbieter von KI-Lösungen in den Fokus. Vergessen wird dabei oft, dass alle modernen IT-Lösungen einen hohen Strombedarf mit sich bringen. Somit rückt der Bedarf an Kupfer und Batteriematerialien in den Vordergrund. Wir beleuchten die Zusammenhänge. Wie immer bleibt Selektion und Streuung Trumpf für ein risikobewusstes Depot.

Künstliche Intelligenz – Energiebedarf vervielfacht sich

Laut Goldman Sachs wird der zunehmende Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI), insbesondere von generativer KI, erhebliche Auswirkungen auf die weltweite Stromnachfrage haben. Aktuelle Prognosen deuten auf einen starken Anstieg des Energieverbrauchs insbesondere von Rechenzentren hin. Bis 2030 werden diese weitgehend durch KI-Arbeitslasten angetrieben und voraussichtlich 3 bis 4 % des weltweiten Stromverbrauchs auf sich vereinen, während es heute erst 1 bis 2 % sind. Dies stellt einen dramatischen Anstieg dar, der teilweise auf die energieintensive Art des Trainings und der Ausführung von KI-Modellen zurückzuführen ist, wie sie in generativen KI-Systemen verwendet werden. Diese Entwicklungen unterstreichen die doppelte Herausforderung, zum einen das rasche Wachstum der neuen Technologien zu bewältigen und gleichzeitig ihren Energie-Fußabdruck nachhaltig zu gestalten.

Nvidia und SMCI – Zwei Protagonisten der elektrifizierten Neuzeit

Ein guter Bekannter in allen Wachstums-Portfolios und weltweit investierten ETFs ist die Nvidia-Aktie (NASDAQ: NVDA WKN: 918422 ISIN: US67066G1040). Das US-Unternehmen aus Santa Clara (Kalifornien) wurde im 1993 gegründet und zog in der Marktkapitalisierung im laufenden Jahr auch schon mal an Apple vorbei. Mit der Herstellung von schnellen Grafik-Chips und der Bestückung großer Data-Center mit modernster Technologie ist Nvidia mittlerweile unangefochtener Marktführer in seinen Sektoren. Im Vor-Corona-Jahr 2019 machte das Unternehmen erst 11,7 Mrd. USD Umsatz, hingegen im laufenden Jahr 2024/25 sollen die Erlöse auf 128 Mrd. USD anschwellen, wobei das Nettoergebnis mit Faktor 26 von 2,7 auf knapp 70 Mrd. USD anstieg. Kein Wunder, dass die Marktkapitalisierung mit 3,36 Billionen USD eine Ausnahmeerscheinung an der Nasdaq darstellt. Nach einem Aktiensplit 1:10 hat der Kurs der Kalifornier mittlerweile etwas korrigiert und liegt aktuell wieder 12 % unter dem erreichten 2024er Höchststand von 152,90 USD. Nun lautet die Hackordnung auch wieder Apple, Nvidia und Microsoft, wenn es um die teuersten Unternehmen der Welt geht. Im Analysten-Konsens sind die Wachstumsaussichten aber kaum zu schlagen. So soll der Umsatz bis 2028 auf 240 Mrd. USD explodieren – also eine annähernde Verdopplung in nur 3 Jahren. Das KGV soll bei gleichbleibender Aktienzahl von 46 auf 22 sinken. Damit diese Aussichten alle in Erfüllung gehen, sollte der Kurs charttechnisch nicht mehr unter die 120 USD-Marke fallen, sonst droht Ungemach. Wir gehen davon aus, dass sich die positive Entwicklung fortsetzen wird, wenn keine ernstzunehmende Konkurrenz am Horizont auftaucht.