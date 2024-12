RBC stuft ENEL auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Enel nach einer Kapitalmarktveranstaltung von 7 auf 7,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Fernando Garcia schrieb in einer am Montag vorliegenden Studie von glaubwürdigen Plänen des spanischen Versorgers. Dessen Preise orientierten sich nun stärker an denen auf den Terminmärkten./bek/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2024 / 22:19 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2024 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 6,791EUR auf Tradegate (02. Dezember 2024, 09:36 Uhr) gehandelt.