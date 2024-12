Blick in die Bücher bei dieser Cybersecurity-Hoffnung

Die Konsens-EPS-Schätzung für Zscaler liegt bei 0,63 US-Dollar (Minus 6,0% im Jahresvergleich) und die Konsens-Umsatzschätzung bei 605,55 Millionen US-Dollar (Plus 21,9 Prozent im Jahresvergleich).

In den letzten 2 Jahren hat Zscaler die EPS- und die Umsatzschätzungen in 100 Prozent der Fälle übertroffen. In den letzten 3 Monaten wurden die EPS-Schätzungen nicht nach oben und 33 Mal nach unten revidiert. Bei den Umsatzschätzungen gab es 22 Korrekturen nach oben und 9 nach unten.