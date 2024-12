Voltaira Group / FIT Voltaira Group schließt Übernahme der Auto-Kabel ...

Die FIT Voltaira Group (Voltaira), ein führender Systemanbieter von Sensor-, Konnektivitäts- und Elektrifizierungslösungen, der sich auf Kabelbaumtechnologien spezialisiert hat, gab heute den Abschluss der Übernahme der Auto-Kabel Group zum 29. November 2024 bekannt. Auto-Kabel mit Sitz in Hausen im Wiesental (Baden-Württemberg) ist ein Vorreiter im Bereich der Elektromobilität und ein Technologieführer im Bereich der Energieverteilung und des Energiemanagements in Kraftfahrzeugen.

Die Übernahme, die erstmals am 11. Juli 2024 bekannt gegeben wurde (https://www. voltaira-group.com/news-and-events/press-release/voltaira-group-acquires-auto-ka bel-group/) , verstärkt erheblich das Produktportfolio von Voltaira im Bereich intelligenter Energieverteilungssysteme, einschließlich innovativer Batteriekabelbäume, Stromschienen und Hochvolt-Bordnetzsysteme. Durch den Zusammenschluss verfügt Voltaira über eine globale Präsenz mit mehr als 50 Standorten in Europa, Asien, Nordamerika und Afrika und beschäftigt weltweit über 11.500 Mitarbeiter.



"Wir freuen uns, die Auto-Kabel Group in der Voltaira-Familie willkommen zu heißen", sagte Chris Lu, Global COO der FIT Group und Managing Director von FIT Voltaira. "Diese strategische Akquisition bekräftigt unseren Einsatz im Bereich der elektrifizierten Fahrzeugtechnologie und unterstreicht unser Engagement für bahnbrechende Lösungen. Unser Kundenwissen und unsere Expertise sowohl bei OEMs als auch bei Mobilitätsanbietern werden uns ermöglichen, auf einzigartige Weise die sich entwickelnden Bedürfnisse beider Zielgruppen zu bedienen und uns an der Branchenspitze zu positionieren."



Die Marke Auto-Kabel wird künftig unter dem Namen Voltaira Autokabel tätig sein, was ihre Integration in die FIT Voltaira Group widerspiegelt und gleichzeitig ihre historische Bedeutung auf dem Mobilitätsmarkt anerkennt. Diese Umbenennung wird die Stärke der Marke Voltaira nutzen und gleichzeitig das Vermächtnis und die Branchenexpertise von Auto-Kabel würdigen.



"Wir freuen uns außerordentlich, Voltaira beizutreten", sagte Jens Schumacher, CSO der Auto-Kabel Group. "Diese Partnerschaft basiert auf einem gemeinsamen Engagement für Qualität, Innovation und tiefe Branchenkenntnis. Wir sehen eine vielversprechende Zukunft vor uns, und die Synergien zwischen unseren Unternehmen werden unser Produktangebot verbessern und nachhaltiges Wachstum fördern."



Die Akquisition erfolgte über eine hundertprozentige deutsche Zweckgesellschaft der Foxconn Interconnect Technology GmbH, die die Holdinggesellschaft der FIT Voltaira Group GmbH ist. Voltaira befindet sich im Besitz von Foxconn Interconnect Technologies Limited ("FIT") und profitiert von einem soliden finanziellen Hintergrund, der das Wachstum im sich rasch entwickelnden Automobilmarkt unterstützt.



Über die FIT Voltaira Group (Voltaira)



Bei Voltaira treiben wir die Zukunft der nachhaltigen Mobilität mit kreativen Lösungen und Spitzentechnologie voran.



Als etablierter Systemlieferant in der Mobilitätsbranche sind wir stolz auf unsere langjährigen Partnerschaften mit großen Tier-1-Automobilzulieferern und OEMs. Zu unseren Kernkompetenzen gehören Design, Entwicklung und Herstellung von Sensor-, Konnektivitäts- und Elektrifizierungslösungen für die Automobil- und Mikromobilitätsbranche.



Die Marke Voltaira ist für unser Engagement für Qualität und deutsche Ingenieurskunst bekannt und genießt weltweites Vertrauen. Durch unsere strategischen Partnerschaften bieten wir unendliche Möglichkeiten in der Mobilität, von Ladelösungen bis hin zu 5G AIoT. Die FIT Voltaira Group ist weltweit mit mehr als 50 Standorten in Europa, Asien, Nordamerika und Afrika vertreten und beschäftigt über 11.500 Mitarbeiter.



Über die Auto-Kabel Group



Die Auto-Kabel Group ist ein international führendes Unternehmen im Bereich der Elektromobilität, das seit 90 Jahren auf Innovation und höchste Fertigungsqualität setzt. Die Auto-Kabel Group liefert elektrische Komponenten für die Fahrzeugtechnik und Energieverteilung mit dem Fokus auf Lösungen für die Elektromobilität. Als Systemlieferant bietet die Auto-Kabel Group ihren Kunden weltweit eine breite Produktpalette an, darunter Ladesteckdosen, Antriebskabel und Batteriestecker.



Über Foxconn Interconnect Technology (FIT Hon Teng)



Foxconn Interconnect Technology (HKEX: 6088) ist seit 2017 an der Hongkonger Börse notiert und ist der größte Hersteller von Verbindungslösungen für Unterhaltungselektronik in Asien. Während Verbindungslösungen nach wie vor sein Kerngeschäft sind, ist das Unternehmen in den letzten Jahren strategisch in die Bereiche 5G AIoT, Mobilität und Audio expandiert sowie in den Endverbrauchermarkt eingestiegen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Unternehmenswebsite unter http://www.fit-foxconn.com

