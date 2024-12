BioNxt Solutions kündigt Entwicklung eines sublingualen Schmelzfilms für Semaglutid an

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA / ACCESSWIRE / 2. Dezember 2024 / BioNxt Solutions Inc. („BioNxt“ oder das „Unternehmen“) (CSE: BNXT / OTC-MÄRKTE: BNXTF / FWB: BXT), ein auf fortschrittliche Arzneimittelverabreichungssysteme spezialisiertes Biowissenschaftsunternehmen, kündigt die Entwicklung eines sublingualen Dünnfilms bzw. oralen Schmelzfilms (ODF) für Semaglutid an, der intern unter der Bezeichnung BNT24005 geführt wird. Dieses innovative Produkt soll die Beschränkungen der bestehenden Verabreichungsmethoden für ein von Novo Nordisk entwickeltes Therapeutikum überwinden und damit die Zugänglichkeit und den Komfort für die Patienten zu verbessern. Dieses Produkt befindet sich derzeit in Entwicklung und muss noch von behördlicher Seite geprüft und zugelassen werden.