Stimmung im Handel in Deutschland vor Weihnachten nicht mehr ganz so mies Auch wenn die Stimmung im deutschen Einzelhandel schlecht ist, geht es zu Beginn des Weihnachtsgeschäfts zumindest etwas aufwärts. Das Münchner Ifo-Institut stellte im November in der Branche ein Geschäftsklima von minus 22,1 Punkten fest. Das ist …