Ripple-Boost: XRP dominiert und erobert Krypto-Platz 3!

Politischer Rückenwind und Regulierungsoptimismus

Der spektakuläre Kursanstieg kommt zu einer Zeit, in der die Kryptoindustrie regulatorische Turbulenzen durchläuft. Eine zentrale Rolle spielt der angekündigte Rücktritt von SEC-Chef Gary Gensler im Januar 2025. Unter seiner Leitung hatte die SEC Ripple Labs wegen angeblicher Verstöße gegen Wertpapiergesetze verklagt, was den XRP-Kurs jahrelang belastete. Mit Genslers Abgang wächst jedoch die Hoffnung auf eine freundlichere regulatorische Haltung, die Investoren wieder in den Markt lockt.

Die New York State Department of Financial Services (NYDFS) erwägt zudem die Zulassung des RLUSD-Stablecoins von Ripple, mit einem möglichen Starttermin am 4. Dezember. Diese Nachricht hat das Vertrauen der Anleger weiter gestärkt.

Neue Allzeithochs in Reichweite?

Trotz der Rallye ist XRP noch 27,6 Prozent von seinem Allzeithoch von 3,40 US-Dollar entfernt, das im Januar 2018 erreicht wurde. Analysten sehen jedoch ein großes Potenzial für weitere Kursgewinne, insbesondere durch die mögliche Einführung eines XRP-basierten Spot-ETFs. Große Vermögensverwalter wie 21Shares und Bitwise haben bereits entsprechende Anträge gestellt.

Blick auf den Gesamtmarkt

Im Gegensatz zu XRP sieht es bei den anderen Kryptowährungen mau aus. Bitcoin liegt rund 1,6 im Minus bei 95.300 US-Dollar. Auch Ethereum verliert um 0,41 Prozent auf 3.668 US-Dollar. Dahingegen hat Cardano (ADA) in den letzten 24 Stunden rund 8 Prozent zugelegt, während Stellar (XLM) mit einem Anstieg von 5 Prozent aufwartet.

Expertenmeinungen und Warnungen

Peter Chung, Leiter der Forschung bei Presto Research, kommentierte, dass der Aufstieg von XRP teilweise auf die Vorfreude auf den RLUSD-Stablecoin zurückzuführen sei. Der RLUSD-Stablecoin, ein von Ripple Labs entwickeltes digitales Asset, ist ein Stablecoin, dessen Wert an den US-Dollar gekoppelt ist. Er soll eine nahtlose Integration in das Ripple-Ökosystem ermöglichen und könnte als Brücke für grenzüberschreitende Zahlungen dienen, indem er die Vorteile von Blockchain-Technologie mit der Stabilität einer Fiat-Währung kombiniert.

Allerdings warnen Analysten vor einem "hebelgetriebenen Pump“, der die Volatilität des Tokens in den kommenden Wochen erhöhen könnte. Mit über 2 Milliarden US-Dollar in offenen Futures-Positionen hat XRP ein Rekordhoch in spekulativen Wetten erreicht, was auf eine mögliche Korrektur hindeuten könnte, falls die Erwartungen der Anleger enttäuscht werden. Anleger sollten daher sowohl die Chancen als auch die Risiken im Auge behalten, die mit diesem explosiven Marktwachstum einhergehen.

Fazit: Eine neue Ära für XRP?

Die Kombination aus regulatorischen Entwicklungen, politischen Veränderungen und spekulativer Nachfrage hat XRP neues Leben eingehaucht. Ob der Token langfristig von diesen Fortschritten profitieren kann, hängt jedoch davon ab, ob Ripple Labs die regulatorischen Hürden endgültig überwinden und nachhaltige Anwendungen für den XRP-Ledger entwickeln kann.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

