Deutsche Bank Research senkt K+S auf 'Sell' - Ziel 9,50 Euro

aufschwungost schrieb 15.11.24, 08:45

Ja was hast Du denn erwartet? Eigene strategische Fehlentscheidungen eingestehen...nein so tickt nicht Dr.L der grinst in die Kamera für 4 Mio/p.a. und keinen nennenswerten eigenen Aktien und will die Analysten mit seinem zusammenkopierten Nonsens an der Nase herumführen. Das ist leider seit Jahren vorbei...2016-2018 hatte er schon verspielt...jetzt ist er eine Witzfigur den keiner Ernst nimmt. Die Kurse sind entsprechend...but who cares, business as usual...