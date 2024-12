Goldman setzt FMC auf Empfehlungsliste

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von FMC auf ihre "Conviction Buy List" für besonders überzeugende Anlageideen gesetzt. Analyst Richard Felton begründete dies in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung damit, dass das Wachstum der Behandlungsvolumina des Dialysespezialisten zunächst positiv bleiben und dann ab dem Geschäftsjahr 2026 richtig in Schwung kommen dürfte. Sein Kursziel bleibt bei 52 Euro./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2024 / 06:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben