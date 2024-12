Reichtum und Wohlstand sind für den Normalbürger unerreichbar? Experte verrät, warum das ein Irrglaube ist (FOTO)

Bielefeld (ots) - In der heutigen Social-Media-Welt wird ein Bild vermittelt,

das viele glauben lässt, dass Reichtum und Wohlstand für den Normalbürger

unerreichbar sind. Influencer und Prominente inszenieren ihr Leben als endlose

Abfolge von Luxus und Überfluss. Dabei werden gezielt Emotionen angesprochen, um

den Eindruck zu erwecken, dass es anderen viel besser geht. Besonders junge

Menschen glauben oft, dass es im Leben kein anderes Ziel gibt, als reich zu

sein.



"Wohlstand ist generell für jeden erreichbar, wenn man die richtigen Prioritäten

setzt", sagt David Tappe, Finanzexperte mit langjähriger Erfahrung. "Das Bild

von Reichtum, das auf Social Media präsentiert wird, ist oft trügerisch. Echter

Wohlstand basiert auf finanzieller Sicherheit und einem erfüllten Leben, nicht

auf Luxusgütern." In seinem Buch "Wohin mit meinem Geld?" geht er auf diese

Frage ein und hilft Menschen dabei, im Alter von ihrem Vermögen leben zu können.

In diesem Beitrag erklärt er, wieso Wohlstand für Normalbürger kein

unerreichbarer Luxus ist.









Mit Begriffen wie Wohlstand oder Reichtum verbinden eine Menge Menschen vor

allem ein Leben im absoluten Überfluss. Echter Reichtum definiert sich jedoch

vor allem dadurch, dass die Kosten problemlos gedeckt und Rechnungen ohne

weiteres beglichen werden können. Wohlstand umfasst außerdem mehr als nur

materielle Güter und monetäre Aspekte. So gehören auch Gesundheit, erfüllende

soziale Kontakte und glückliche Momente zu einem reichen Leben.



Dennoch ist natürlich auch die finanzielle Sicherheit entscheidend, um Wohlstand

zu gewährleisten. Gerade im Hinblick auf die Altersvorsorge gehört dies zu den

zentralen Kriterien, denn Absicherung im Alter ist in Deutschland nicht immer

gesichert. Umso wichtiger ist es, sich rechtzeitig darum zu kümmern, genügend

Rücklagen und Vermögen für den Ruhestand aufzubauen und so zu gewährleisten,

dass man das Leben auch nach der Erwerbstätigkeit im Rentenalter noch voll

genießen kann.



Mehr Sicherheit durch eine gute Vorsorge



Um zu berechnen, wie viel Vermögen bis zum Ruhestand angespart werden muss, um

die sogenannte Rentenlücke zu schließen, sind mehrere Schritte erforderlich.

Zunächst sollte der finanzielle Bedarf ermittelt werden, der bei einem

sofortigen Renteneintritt entstehen würde. So stellt man sicher, das gewohnte

Leben auch im Ruhestand weiterzuführen.



Anschließend erfolgt die Kalkulation des dafür notwendigen Bruttogehalts.



