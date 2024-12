real +2,5 % von Januar bis September 2024 gegenüber Vorjahreszeitraum

WIESBADEN (ots) -



- Autohandel verzeichnet von Januar bis September real 1,3 % weniger Umsatz als

im Vorjahreszeitraum

- 0,4 % weniger Pkw-Neuzulassungen von Januar bis Oktober 2024 als im

Vorjahreszeitraum, Rückgang bei neuen E-Autos deutlich stärker

- Auf 100 Haushalte kommen 64 Gebrauchtwagen, 39 Neuwagen und 6 Leasingwagen



Kfz-Werkstätten in Deutschland haben in den ersten neun Monaten dieses Jahres

ein Umsatzplus erzielt. Mit der Instandhaltung und Reparatur von Kraftwagen

machten sie von Januar bis September 2024 preisbereinigt 2,5 % mehr Umsatz als

im Vorjahreszeitraum. Der Handel mit Kraftwagen hat hingegen real 1,3 % weniger

Umsatz erwirtschaftet als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) mitteilt. Ein Grund für das Umsatzplus der Kfz-Werkstätten und den

Umsatzrückgang im Autohandel dürfte die Zurückhaltung beim Kauf von Neu- und

Gebrauchtwagen sein. Zudem war die staatliche Förderung in Form einer Kaufprämie

für Elektroautos im Dezember 2023 ausgelaufen. Einen leichten Umsatzrückgang

verzeichnete auch der Handel mit Kraftwagenteilen und -zubehör mit real -0,2 %

von Januar bis September 2024 gegenüber dem Vorjahreszeitraum.







Reparatur (-1,6 %) lagen die Umsätze von Januar bis September 2024

preisbereinigt unter dem Vor-Corona-Niveau von Januar bis September 2019. Einzig

der Handel mit Kraftwagenteilen und -zubehör setzte in den ersten neun Monaten

2024 real 3,1 % mehr um als im selben Zeitraum des Vor-Corona-Jahres 2019.



Beschäftigungszuwachs im Autohandel zuletzt stärker als in Kfz-Werkstätten



In den ersten drei Quartalen 2024 stieg die Zahl der Beschäftigten im Handel mit

Kraftwagen um 3,2 % und in der Instandhaltung und Reparatur um 2,5 % gegenüber

dem Vorjahreszeitraum. Im Vergleich zum Vor-Corona-Niveau von Januar bis

September 2019 gab es zuletzt 2,0 % mehr Beschäftigte im Autohandel, aber 1,0 %

weniger Beschäftigte in Kfz-Werkstätten.



26,6 % weniger E-Autos von Januar bis Oktober 2024 neu zugelassen als im

Vorjahreszeitraum



Von Januar bis Oktober 2024 wurden laut Kraftfahrt-Bundesamt insgesamt knapp

2,35 Millionen Neuwagen zugelassen, das waren 0,4 % weniger als im

Vorjahreszeitraum. Die Zahl der von Januar bis Oktober 2024 neu zugelassenen

Autos mit reinem Elektroantrieb (312 000) sank um gut ein Viertel (-26,6 %)

gegenüber dem Vorjahreszeitraum mit damals knapp 425 000 E-Autos. Entsprechend

ging auch der Anteil der rein batteriebetriebenen E-Autos an allen

Neuzulassungen von Januar bis Oktober 2024 zurück auf 13,3 %. Im selben Zeitraum Seite 2 ► Seite 1 von 2



