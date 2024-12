Jugendämter nahmen 2023 rund 74 600 Kinder und Jugendliche in Obhut

WIESBADEN (ots) -



- Zahl der Inobhutnahmen 2023 aufgrund unbegleiteter Einreisen Minderjähriger

erneut gestiegen - aber deutlich schwächer als im Jahr zuvor

- Widersprüche von Sorge- und Erziehungsberechtigten bei Verdacht auf

Vernachlässigung, psychische und sexuelle Gewalt besonders häufig

- Fast ein Viertel der Betroffenen kehrte nach der Inobhutnahme an den

bisherigen Aufenthaltsort zurück, knapp die Hälfte lebte an einem neuen Ort



Die Zahl der Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen ist im Jahr 2023 erneut

gestiegen, aber deutlich schwächer als im Jahr zuvor: Wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) mitteilt, nahmen die Jugendämter in Deutschland im Jahr

2023 rund 74 600 Kinder und Jugendliche zu ihrem Schutz vorübergehend in Obhut.

Das waren 8 100 oder 12 % Betroffene mehr als im Vorjahr. Damit stieg die Zahl

der Inobhutnahmen 2023 zum dritten Mal in Folge - allerdings nicht so stark wie

2022: Damals hatte das Plus bei 18 900 Fällen oder 40 % gelegen. Hintergrund des

Anstiegs ist das Aufkommen an unbegleitet eingereisten Minderjährigen aus dem

Ausland. Ohne Berücksichtigung dieser Fälle sank die Zahl der Inobhutnahmen im

Jahr 2023 sogar - und zwar um 2 600 Fälle oder 7 % auf 35 300 Fälle.









Im Jahr 2023 haben die Jugendämter 39 300 Inobhutnahmen nach unbegleiteter

Einreise durchgeführt (2022: 28 600). Das war gut die Hälfte aller Inobhutnahmen

(53 %). Dazu zählen sowohl vorläufige Inobhutnahmen (33 %), die direkt nach der

Einreise durchgeführt werden, als auch reguläre Inobhutnahmen (20 %), die in der

Regel - nach einer bundesweiten Verteilung der Betroffenen - daran anschließen.

Angaben zu den Herkunftsländern der unbegleitet eingereisten Minderjährigen

liegen der Kinder- und Jugendhilfestatistik nicht vor.



Ein weiteres gutes Drittel aller Inobhutnahmen (36 %) erfolgte 2023 aufgrund von

dringenden Kindeswohlgefährdungen und etwa ein Zehntel (11 %) der Fälle waren

Selbstmeldungen, also Fälle, in denen Kinder oder Jugendliche selbst aktiv beim

Jugendamt Unterstützung suchten.



Inobhutnahme dauerte im Schnitt 50 Tage



Vor der Inobhutnahme lebten 44 % der Kinder oder Jugendlichen in einer Familie

oder einem privaten Haushalt, darunter der Großteil zusammen mit mindestens

einem Elternteil (37 % aller Fälle). Weitere 18 % waren - mit oder ohne

Elternteil - in einer Einrichtung untergebracht, etwa in einem Heim (10 %) oder

einer Aufnahmeeinrichtung beziehungsweise Gemeinschaftsunterkunft (3 %). In den Seite 2 ► Seite 1 von 3



