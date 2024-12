S&P 500: 2 Rekordjahre hintereinander enden gern mit einem Börsenknall

Dies wäre laut einer Analyse von Bank of America (BofA) erst das vierte Mal in den vergangenen 100 Jahren, dass der US-Index in zwei aufeinanderfolgenden Jahren eine Rendite von über 20 Prozent erzielt.

"Zwei der vier Phasen mit aufeinanderfolgenden 20-Prozent-Renditen ereigneten sich während historischer Börsenblasen", erklärt die BofA. Der aktuelle Marktanstieg könnte erneut eine solche Phase widerspiegeln.