FORTEC Elektronik AG (von Montega AG): Kaufen

Falvon schrieb 29.11.24, 15:33

Die Autoindustrie ist nicht per se veraltet, sondern hat mit dem Verbrenner ein evtl. veraltetes Produkt. Autos werden auch in 100 Jahren noch gefragt sein, die Branche ist nicht veraltet.



Und lustig, dass du die chinesische Konkurrenz nennst, die haben nämlich im Gegensatz zu deutschen Autokonzernen in Sachen E-Mobilität Rückenwind aus der Politik. In DE wird die E-Prämie gestrichen, weil die Ampel wegen unseriöser Haushaltsplanung sparen muss. Oder sind E-Autos etwa auch veraltet und sollen, wie jetzt zu beobachten, als Ladenhüter enden?



Auf der einen Seite Optimismus predigen und Rückwährtsgewandtheit verteufeln, aber dann die Förderung von zukunftsträchtigen Geschäftszweigen ablehnen?