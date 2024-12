Bank of America: Hat Warren Buffett zu früh verkauft?

Für die Verkäufe hat Warren Buffett immer wieder auch steuerliche Gründe als Argument angeführt. Viele Marktbeobachter nehmen inzwischen jedoch an, dass sich das Orakel von Omaha auf schlechtere Zeiten am Aktienmarkt einstellt – immerhin ist der nach ihm benannte Buffett-Indikator auf den höchsten Stand aller Zeiten geklettert: Die Marktkapitalisierung aller US-Unternehmen beträgt inzwischen mehr als das Doppelte der Wirtschaftsleistung der USA. Aber auch nach anderen Maßstäben ist der US-Markt inzwischen hoch bewertet – ebenso wie die Papiere von Apple und der Bank of America.

Investorenlegende Warren Buffett sorgte mit seinen Transaktionen auch in diesem Jahr für viel Aufsehen. Umso mehr, als dass er nicht auf der Käufer-, sondern vorwiegend der Verkäuferseite agiert und sich neben Anteilen von Apple vor allem von Aktien der Bank of America getrennt hat. Durch die anhaltenden Wertpapierverkäufe ist der Cash-Bestand seiner Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway auf den höchsten Stand der Unternehmensgeschichte geklettert.

Mit Blick auf den Chart der Aktie der nach Börsenwert zweitgrößten Bank der USA drängt sich allerdings der Verdacht auf, dass Buffett zu früh verkauft haben könnte. Ist sein Ausstieg eine Chance für Anleger?

Bank of America Chartsignale

Die Aktie der Bank of America ist nur noch wenige Prozent von einem neuen Mehrjahreshoch entfernt. Ein solches wäre ein Kaufsignal. Starke technische Indikatoren: Der Aufwärtstrend wird von steigenden technischen Indikatoren begleitet, was ein Signal für die Nachhaltig der Trendbewegung ist.

Bank of America: Ist Warren Buffett zu früh ausgestiegen?

Seit dem Ende der großen Finanzkrise, auf deren Höhepunkt die Anteile nur noch 2,53 US-Dollar wert waren, befindet sich die Bank of America in einem anhaltenden Erholungstrend. Zu alter Stärke, ihrem 2006 bei 55,08 US-Dollar erzielten Allzeithoch, konnte die Aktie bislang jedoch noch nicht wieder zurückfinden – vor allem der Corona-Crash sowie der Bärenmarkt 2022/23 setzten den Anteilen stark zu.

Seit dem Herbst vergangenen Jahres befindet sich die Aktie jedoch erneut im Aufwind. Das Kursgeschehen wird bestimmt durch einen mittelfristigen Aufwärtstrend, der in einem Kanal mit einer Breite von etwa US-Dollar verläuft und das Papier fast an sein bei rund 50 US-Dollar markiertes Zwischenhoch zurückgeführt hat. Bei der Erholung handelt es sich um eine U-förmige Konsolidierung, die in der technischen Analyse auch als Untertassen-Formation oder Cup-and-Handle-Pattern bekannt ist. Diese gilt in der Regel als äußerst bullish.

Starke technische Indikation dank Kaufsignale

Unterstützt worden ist die Kurserholung durch einen Aufwärtstrend auch in den technischen Indikatoren. Sowohl der Relative-Stärke-Index (RSI) als auch der Trendstärkeindikator MACD sind gemeinsam mit der Aktie gestiegen, was auf einen nachhaltigen Trend hindeutet. Die Wahrscheinlichkeit auf ein neues Mehrjahreshoch und damit ein technisches Kaufsignal ist somit als hoch zu bewerten, denn wenngleich der Aufwärtstrend der Aktie im Wochenchart fortgeschritten ist, sind die Anteile noch nicht überkauft; der RSI liegt auf Monatsbasis mit 69 Zählern unter den Schwellenwerten von 70 und 80, die als Gefahrenzone gelten.

Insbesondere in den vergangenen Wochen ist die Bank of America trotz der anhaltenden Verkäufe von Warren Buffett sowie fallender Anleiherenditen, die sich negativ auf die Zinserträge auswirken, gefragt gewesen. Aus technischer Perspektive profitierte die Aktie vom Golden Cross der gleitenden Durchschnitte. Kreuzt die 50-Tage-Linie von unten kommend den Durchschnitt der vergangenen 200 Tage, gilt das in der Chartanalyse als starkes Kaufsignal.

Kann das Golden Cross für eine 25-Prozent-Rallye sorgen?

Als das das letzte Mal im April 2021 der Fall gewesen ist, konnte die Bank of America bis zum Erreichen ihres Verlaufshochs bei rund 50 US-Dollar rund ein Viertel zulegen. Eine Rallye in ähnlicher Größenordnung würde das Papier jetzt auf ein neues Mehrjahreshoch hieven. Für eine solche Bewegung spricht, dass der MACD inzwischen wieder über seiner Signallinie notiert und damit einen an Dynamik gewinnenden Aufwärtstrend anzeigt.

Gänzlich unproblematisch ist die technische Indikation jedoch nicht, denn gegenüber den 2021 erzielten Hochs im RSI und MACD konnten diese bislang keine vergleichbar hohen Notierungen erzielen, was als erste bearishe Divergenzen interpretiert werden kann, die langfristig eine Trendwende zur Folge haben könnten. Noch liegt insgesamt aber ein starker Aufwärtstrend vor, sodass Warren Buffett tatsächlich einige Gewinne auf dem Tisch liegen lassen könnte.

Hohe Aufwärtsdynamik, aber Bewertung mahnt zur Vorsicht

Wenngleich der Trend für anhaltende Kursgewinne und einen Ausbruch auf neue Mehrjahreshochs spricht, ist mit Blick auf die Bewertung Vorsicht angebracht. Für 2025 ist die Bank of America bereits mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,7 bewertet. Das liegt um 22 Prozent über dem Fünfjahresmittel und um etwa acht Prozent über dem Branchendurchschnitt. Auch das dürfte für den als Value-Anleger bekannten Investor Warren Buffett ein Verkaufsargument gewesen sein.

Der Analystenkonsens spiegelt die Einschätzung fundamental begrenzten Aufwärtspotenzials wider. Das Kursziel von 47,79 US-Dollar liegt nur um 0,6 Prozent über dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag. Nichtsdestotrotz dominieren die positiven Ratings. Bei insgesamt 22 Empfehlungen kommt die Bank of America 16 mal auf Kaufen oder Übergewichten. Diesen steht fünfmal „Halten“ sowie einmal „Verkaufen“ gegenüber. Ob sich in der Aktie am Ende die Charttechnik oder fundamentale Bewertungskriterien durchsetzen, könnte auch für die weitere Gesamtmarktentwicklung eine wichtige Rolle spielen.

Bank of America auf einen Blick

ISIN: US0605051046

US0605051046 Börsenwert: 364,5 Mrd. $

364,5 Mrd. $ Dividendenrendite: 2,2 %

2,2 % KGVe 2024: 14,7

14,7 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Kaufen

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

