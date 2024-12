Keine Flüge nach Tel Aviv bis Ende Januar

vonHS schrieb gestern 10:27

Endlich!



Der 41-%-Einstieg der Lufthansa Group bei ITA-Airways für 325 Millionen ist endgültig genehmigt. Nach einem Jahr der Verhandlungen hat die EU-Kommission die Zugeständnisse der Lufthansa und der Italiener gebilligt.



https://www.airliners.de/ita-einstieg-eu-kommission-genehmigt-lufthansa-zugestaendnisse/78049



In einem zweiten Schritt will die Lufthansa, voraussichtlich in einigen Jahren, für rund 800 Millionen Euro weitere 49 Prozent an Ita kaufen.