Grundstein für U-Boot-Zentrum

Greensteel schrieb 26.11.24, 18:28

Der Zeitpunkt dieser Entscheidung und ihrer Veröffentlichung ist nicht zufällig gewählt.

Der gewählte Zeitpunkt bedeutet, dass die Kosten für Interessenausgleichs- und Sozialplanvereinbarungen nicht mehr dem Geschäftsjahr 2023/2024 sondern 2024/2025 zugeordnet werden. Der nächste Jahresabschluß wird also genau ebenfalls stark belastet werden.

Neben den ca. 6.000 Arbitsplätzen, die zwar erhalten aber outgesourct werden, gehen von den verbleibenden ca. 21.000 Arbeitsplätzen in einem Zeitraum von 6 Jahren ca. 5.000 verloren. DIes ist unter Berücksichtigung von Vorruhestandsvereinbarungen, freiwilligen Abfindungsregelungen, natürlicher Fluktuation, Einstellungsstop, zunächst befristeten Übernahmen von Azubis und internen Verstzungen overall ohne betriebsbedingte Kündigungen darstellbar. Allerdings kann es wie im Fall der Schließung des Standortes Kreuztal Eichen lokal zu überpropotional hohem Arbeitsplatzabbau kommen, der ggf. doch zu betriebsbedingten Kündigung führen wird. Da es in Kreuztal mit Eichen und Ferndorf zwei TK-Steel Standorte gibt, wird man sicherlich in Ferndorf durch die o.g. Regelung zahlreiche Arbeitsplätze für die Kollegen aus Eichen "freimachen" können. Falls technologisch möglich übernimmt Ferndorf in Zukunft ggf. auch zusätzliche Aufgaben im Konzernverbund. Who knows?

Ich denke, in diese Richtung werden die Verhandlungen mit den Betriebsräten und der Gewerkschaft gehen.

Anlegern mag es nicht passen, aber diese institutionalisierten Konfliktlösungsmechanismen sind ein Grund dafür, dass die Deindustrialisierung in Deutschland weit weniger weit fortgeschritten ist, als in vielen anderen Industrieländern. Paradox aber wahr, Mitbestimmung sichert Industriearbeitsplätze und Wertschöpfungsketten im Lande!