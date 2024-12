Gesamtverzinsung von Lebensversicherungen stabil

Steveguied schrieb 16.11.24, 19:36

Buffett schiesst aus allen Rohren mit Aktien. Wenn man sich die historischen Bewertungen ansieht, ist der US Markt, kurz vor Oberkante Unterlippe, was die Multiples angeht. Europa war immer billiger, hatte am Ende aber auch die klar schlechtere Performance und steht womöglich vor der Klippe in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden. Deutschland schwächelt, füttert aber ganz Europa, vor allem Südeuropa. Die Target Salden können und werden nicht zurückgezahlt. Mit dem Schlimmsten ist zu rechnen. Den Schein versucht man jetzt ein paar Jahre aufrecht zu halten, indem die fiskalischen Spielräume genutzt werden zum Schulden machen. Am Ende ist man hoch verschuldet, hat nix gewonnen und kollabiert... Auch weil die Babyboomer Jahr für Jahr innerhalb der nächsten 14 Jahre den Arbeitsmarkt verlassen und kein entsprechender Nachwuchs da ist. Der Staat wird heillos überfordert sein. In deren Folge Europa aus den fehlenden Zahlungen Deutschlands zerfällt und in der Bedeutungslosigkeit verschwindet. Länder wie GB, die Schweiz, vielleicht auch Norwegen und Dänemark haben singulär Zukunft.



Wird hier nicht lustig werden. Bis auf BMW habe ich alle meine deutschen Autobauer Aktien, was allesamt keine großen Positionen waren, letztes Jahr eliminiert. Was ich politisch am Rande höre, wird eine Rente mit 76 debattiert. Es gibt da verschiedene Szenarien wie man damit umgeht. Eine Maßnahme könnte sein die Lücke vom tatsächlichen Rentenbeginn bis 76 privat zu schließen und dann weiter mit gesetzlicher Rente, falls man das so ohne weiteres durchhält. Der Rückgang der Lebenserwartung hilft aktuell. Das ist aber an sich auch kein Zeichen von Stärke des Landes.