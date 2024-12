Aussicht auf höhere Kosten drückt schwer auf Delivery Hero

FRANKFURT (dpa-AFX) - Höhere Löhne in Spanien haben den Aktienkurs von Delivery Hero am Montag stark unter Druck gebracht. Die Tochter Glovo des Essenslieferdienstes Delivery Hero reagiert auf Vorwürfe spanischer Arbeitsbehörden und stellt ihre Fahrer dort künftig fest an. Bei Investoren kam das nicht gut an, der Kurs von Delivery Hero sackte am Vormittag um fast 9 Prozent auf 35,32 Euro ab.

Der Schritt dürfte das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von Glovo im kommenden Jahr um etwa 100 Millionen Euro belasten. Bislang hat Glovo seine Fahrer als Freelancer beschäftigt und damit die Kritik der spanischen Behörden wegen mutmaßlicher Verstöße gegen das Arbeitsrecht auf sich gezogen.