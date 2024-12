Standards für Turbinen unverzichtbar, um Kosten zu senken und Ausbautempo zu steigern (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) -- Analyse von Roland Berger: Kostenvorteil größerer Turbinen schwindet,Nachteile für Lieferketten und Effizienz nehmen zu- Um Ausbauziel von 120 Gigawatt bis 2030 zu erreichen, muss die Industrie ihreKapazitäten auf 20 Gigawatt pro Jahr verdreifachen und über 5.000 zusätzlicheWindkraftanlagen installieren- Standards für Turbinengröße und definierte Steigerungsschritte verlängernProduktlebenszyklen und steigern die Effizienz der Lieferketten undInvestitionen in Ausbau der KapazitätenDamit Europa seine Klimaziele erreicht und bei der Energieversorgungwettbewerbsfähiger und unabhängiger wird, muss die installierte Gesamtleistungder Offshore-Windkraftanlagen bis 2030 von 36 auf 120 Gigawatt steigen. Dasentspricht einem Zubau von 5.600 Anlagen der 15-Megawatt-Klasse in siebenJahren. Dafür hat die Branche zugesagt, ihre Kapazitäten von sieben auf 20Gigawatt pro Jahr fast zu verdreifachen. Doch seit 2022 sind die Kosten um 40Prozent gestiegen, getrieben durch Inflation, steigenden Zinsen undLieferengpässe. In der Vergangenheit führte der anhaltende Wettlauf um immergrößere Turbinen noch zu erheblichen Kostensenkungen. Doch diese Kostenvorteileschwinden, während kurze Produktlebenszyklen und schlechte Planbarkeit dasHochfahren von Produktions- und Lieferkapazitäten behindern. Um diesenTeufelskreis zu durchbrechen, empfehlen die Windkraftexperten von Roland Bergerin einer aktuellen Branchenanalyse die Begrenzung und Standardisierung derTurbinengröße sowie einen Fahrplan für die spätere schrittweise Steigerung derTurbinengröße."Die Offshore-Wind-Branche liefert sich seit Jahren einen Wettlauf um diegrößten und leistungsstärksten Turbinen", sagt Uwe Weichenhain, Partner beiRoland Berger. "Das war lange Zeit wirtschaftlich sinnvoll, denn größere Anlagenführten zu geringeren Stromgestehungskosten." So ließ sich etwa durch eineErhöhung der Turbinenleistung von vier auf elf Megawatt die Zahl derWindkraftanlagen in einem Ein-Gigawatt-Windpark um 75 Prozent senken. Erhöht mandagegen die Leistung nochmal um sieben Megawatt von 15 auf 22 Megawatt, spartdas nur noch etwa 30 Prozent der Turbinen. "In der Vergangenheit galt: Mit einergeringeren Anzahl größerer Turbinen reduzierten sich die Investitionen proMegawatt Leistung, und auch die Kosten für Installation und Unterhalt. Nunbefinden wir uns an einem Wendepunkt, der Kostenvorteil größerer Turbinen wirdimmer kleiner", sagt Weichenhain. "Zudem schaffen die kurzen Produktlebenszyklenlaufend neue Anforderungen an die Lieferkette - etwa an Installationsschiffe -,was Kosten und Komplexität steigen lässt."