Mit DAELL Consulting zum Erfolg - Wie ein starkes Vertriebssystem den Unterschied macht (FOTO)

Arbon (ots) - Ein Unternehmen ist nur so stark wie sein Vertrieb - und den kanneine bloße Online-Präsenz nicht ersetzen. Mit DAELL Consulting verfolgt DanielKarner das Ziel, Unternehmen durch ein leistungsstarkes Vertriebssystem zu einernachhaltigen Marktpräsenz zu verhelfen. Wie sein externes Vertriebsteam dasUnternehmen seiner Kunden wieder wettbewerbsfähig gestaltet und welcheErgebnisse sie in kürzester Zeit erzielen können, erfahren Sie hier.Viele Unternehmen unterliegen dem Irrtum, dass eine starke Online-Präsenz alleinausreichend ist, um Kunden zu gewinnen. Dabei wird der digitale Direktvertrieboft vernachlässigt. Fokussiert sich ein Unternehmen ausschließlich auf seinenOnline-Auftritt, kann es zwar von potenziellen Kunden gefunden werden - doch dasRisiko, in der Masse der Wettbewerber unterzugehen, ist groß. "Wenn ein Kundeonline zum Beispiel nach einem Unternehmen in der Fertigungstechnik sucht,erhält er eine Vielzahl an Ergebnissen. All diese Anbieter wetteifern in diesemMoment um seine Aufmerksamkeit", erklärt Daniel Karner von DAELL Consulting. "Inden meisten Fällen möchte der Kunde lediglich ein Angebot und wendet sich an einx-beliebiges Unternehmen, das ihm angezeigt wird. Der Erfolg wird so zumGlücksspiel. Es fehlt Betrieben hier schlichtweg an einem strategischen Vorteil,um sich von der Konkurrenz abzuheben.""Gerade in der Industrie ist ein systematischer und digitaler Vertrieb für dennachhaltigen Erfolg unerlässlich", betont der Vertriebs-Experte weiter. MitDAELL Consulting unterstützt Daniel Karner Unternehmen durch gezielteVertriebsmethoden dabei, ihren Wettbewerbsvorteil zurückzugewinnen undhochwertige Kunden systematisch zu akquirieren. Sein Ansatz basiert auf einembewährten Fünf-Schritte-System, das er gemeinsam mit seinen Kunden umsetzt. Einzentrales Element ist etwa die Entwicklung eines detaillierten Kundenavatars,der eine präzise Zielgruppenansprache ermöglicht. "Unser System wird nicht nurin das Unternehmen integriert, sondern von dem von uns gestellten Vertriebsteamdirekt umgesetzt", erläutert der Unternehmer. "So können sich unsere Kunden dieRecruiting-Kosten für ein eigenes Vertriebsteam sparen und mit unseren Expertendirekt ihren Umsatz steigern."Daniel Karners externes Vertriebsteam sorgt für garantierte TermineKundengewinnung, Terminierung und Prozessoptimierung - all das übernimmt dasexterne Vertriebsteam, das Daniel Karner seinen Kunden zur Verfügung stellt."Unsere Kunden erhalten monatlich eine Anzahl an Fixterminen mitvorqualifizierten Interessenten", garantiert der Experte. Die Kunden für dieseTermine werden in einem ersten Gespräch mit dem Vertriebsteam sorgfältig