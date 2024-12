dynaCERT erzielt mit Neu- und Folgeaufträgen positives Wachstum und baut seine Marktanteile in der Industrie mit den HydraGEN-Geräten weiter aus

TORONTO, ONTARIO – 2. Dezember 2024 / IRW-Press / dynaCERT Inc. (TSX: DYA) (OTC: DYFSF) (FWB: DMJ) („dynaCERT“ oder das „Unternehmen“) gibt mit Stolz bekannt, dass das Unternehmen im Öl & Gas- bzw. Bergbausektor mit seiner HydraGEN-Technologie sowohl Nachbestellungen als auch Neuaufträge von wichtigen Kunden verbuchen kann - ein Zeichen für die zunehmende Akzeptanz und Zufriedenheit in den diversen Branchen. Die nachstehende Auswahl an Folgeaufträgen ist insofern aussagekräftig, als sie die Zufriedenheit der Kunden und die Fortschritte bei den Händlern unter Beweis stellt.

Händleraktivitäten und regionale Highlights

Westkanada

In Westkanada hatte sich der langjährige Handelspartner Simple Green mit seinem Kunden in der Öl & Gas-Branche auf den weiteren Ausbau der HydraGEN-Technologie verständigt. Nach einem erfolgreichen Probelauf mit einem (1) unserer HG1-Geräte im Jahr 2023 hat der Kunde im zweiten Quartal 2024 eine Neubestellung von achtzehn (18) Geräten getätigt. Danach folgten weitere vierundachtzig (84) Geräte, die im 3. Quartal 2024 geliefert wurden. Im November 2024 erteilte der Kunde neuerlich einen Auftrag und bestellte zwölf (12) weitere HG1-Geräte für Westkanada und ein erstes größeres HG4C-Gerät für den Einsatz in Texas.

Australien

Unser Handelspartner GridFix/Net2Zero in Australien setzt sich aktiv für die Einführung unserer HydraGEN-Technologie im Bergbau ein. Im Oktober 2024 gab unser Händler eine Bestellung auf und lieferte ein (1) HG4C-Gerät an einen Bergbaukunden. Im Oktober 2024 wurde außerdem ein (1) HG6C für denselben Kunden bestellt. Im November 2024 folgte dann die Bestellung eines (1) HG1-Geräts ergänzend zu den zwei (2) HG1-Geräten, die in Generatoren zur Stromversorgung eines Bergbaucamps in Australien sowie zur Stromversorgung eines Bergbaucamps und Steinbrechers in Australien im Einsatz sind.

Brasilien und Peru

In Brasilien und Peru erzielt unser Haupthändler H2Tek mit dem Einsatz der HydraGEN-Technologie dauerhafte Erfolge. Nach einem ersten Pilotprojekt mit sechs (6) kleineren HG2-Geräten erweiterte der Bergbaukunde sein Bestellvolumen und orderte siebenundzwanzig (27) HG1-Geräte sowie fünfundsiebzig (75) HG2-Geräte, die vom Unternehmen geliefert wurden. Der Einbau durch geschulte Montagekräfte erfolgt in Etappen. Drei (3) HG6C-Geräte, die das Unternehmen zuvor an einen weiteren H2Tek-Kunden in Brasilien geliefert hatte, werden derzeit installiert.

