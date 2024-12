FIT Voltaira Group schließt Übernahme der Auto-Kabel Group ab

Reutlingen (ots) -



- Die Auto-Kabel Group tritt zum 29. November 2024 offiziell der FIT Voltaira

Group bei

- Die Akquisition erweitert das Produktportfolio von Voltaira im Bereich der

intelligenten Energieverteilung

- Auto-Kabel wird umfirmiert in Voltaira Autokabel



Die FIT Voltaira Group (Voltaira), ein führender Systemanbieter von Sensor-,

Konnektivitäts- und Elektrifizierungslösungen, der sich auf

Kabelbaumtechnologien spezialisiert hat, gab heute den Abschluss der Übernahme

der Auto-Kabel Group zum 29. November 2024 bekannt. Auto-Kabel mit Sitz in

Hausen im Wiesental (Baden-Württemberg) ist ein Vorreiter im Bereich der

Elektromobilität und ein Technologieführer im Bereich der Energieverteilung und

des Energiemanagements in Kraftfahrzeugen.







voltaira-group.com/news-and-events/press-release/voltaira-group-acquires-auto-ka

bel-group/) , verstärkt erheblich das Produktportfolio von Voltaira im Bereich

intelligenter Energieverteilungssysteme, einschließlich innovativer

Batteriekabelbäume, Stromschienen und Hochvolt-Bordnetzsysteme. Durch den

Zusammenschluss verfügt Voltaira über eine globale Präsenz mit mehr als 50

Standorten in Europa, Asien, Nordamerika und Afrika und beschäftigt weltweit

über 11.500 Mitarbeiter.



"Wir freuen uns, die Auto-Kabel Group in der Voltaira-Familie willkommen zu

heißen", sagte Chris Lu, Global COO der FIT Group und Managing Director von FIT

Voltaira. "Diese strategische Akquisition bekräftigt unseren Einsatz im Bereich

der elektrifizierten Fahrzeugtechnologie und unterstreicht unser Engagement für

bahnbrechende Lösungen. Unser Kundenwissen und unsere Expertise sowohl bei OEMs

als auch bei Mobilitätsanbietern werden uns ermöglichen, auf einzigartige Weise

die sich entwickelnden Bedürfnisse beider Zielgruppen zu bedienen und uns an der

Branchenspitze zu positionieren."



Die Marke Auto-Kabel wird künftig unter dem Namen Voltaira Autokabel tätig sein,

was ihre Integration in die FIT Voltaira Group widerspiegelt und gleichzeitig

ihre historische Bedeutung auf dem Mobilitätsmarkt anerkennt. Diese Umbenennung

wird die Stärke der Marke Voltaira nutzen und gleichzeitig das Vermächtnis und

die Branchenexpertise von Auto-Kabel würdigen.



"Wir freuen uns außerordentlich, Voltaira beizutreten", sagte Jens Schumacher,

CSO der Auto-Kabel Group. "Diese Partnerschaft basiert auf einem gemeinsamen

Engagement für Qualität, Innovation und tiefe Branchenkenntnis. Wir sehen eine

vielversprechende Zukunft vor uns, und die Synergien zwischen unseren Seite 2 ► Seite 1 von 2



Die Übernahme, die erstmals am 11. Juli 2024 bekannt gegeben wurde (https://www.voltaira-group.com/news-and-events/press-release/voltaira-group-acquires-auto-kabel-group/) , verstärkt erheblich das Produktportfolio von Voltaira im Bereichintelligenter Energieverteilungssysteme, einschließlich innovativerBatteriekabelbäume, Stromschienen und Hochvolt-Bordnetzsysteme. Durch denZusammenschluss verfügt Voltaira über eine globale Präsenz mit mehr als 50Standorten in Europa, Asien, Nordamerika und Afrika und beschäftigt weltweitüber 11.500 Mitarbeiter."Wir freuen uns, die Auto-Kabel Group in der Voltaira-Familie willkommen zuheißen", sagte Chris Lu, Global COO der FIT Group und Managing Director von FITVoltaira. "Diese strategische Akquisition bekräftigt unseren Einsatz im Bereichder elektrifizierten Fahrzeugtechnologie und unterstreicht unser Engagement fürbahnbrechende Lösungen. Unser Kundenwissen und unsere Expertise sowohl bei OEMsals auch bei Mobilitätsanbietern werden uns ermöglichen, auf einzigartige Weisedie sich entwickelnden Bedürfnisse beider Zielgruppen zu bedienen und uns an derBranchenspitze zu positionieren."Die Marke Auto-Kabel wird künftig unter dem Namen Voltaira Autokabel tätig sein,was ihre Integration in die FIT Voltaira Group widerspiegelt und gleichzeitigihre historische Bedeutung auf dem Mobilitätsmarkt anerkennt. Diese Umbenennungwird die Stärke der Marke Voltaira nutzen und gleichzeitig das Vermächtnis unddie Branchenexpertise von Auto-Kabel würdigen."Wir freuen uns außerordentlich, Voltaira beizutreten", sagte Jens Schumacher,CSO der Auto-Kabel Group. "Diese Partnerschaft basiert auf einem gemeinsamenEngagement für Qualität, Innovation und tiefe Branchenkenntnis. Wir sehen einevielversprechende Zukunft vor uns, und die Synergien zwischen unseren