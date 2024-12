Adrian und Oliver Bauer von der ProjektBauer GmbH verraten 5 Bereiche, in denen traditionelle Handwerker dringend nachbessern müssen (FOTO)

Wangen an der Aare (ots) - Das Handwerk liegt in puncto Digitalisierung weit

zurück: Rechnungen per Briefpost, handschriftliche Vermerke und ineffiziente

Prozesse sind noch immer die Norm. Adrian und Oliver Bauer wollen Betrieben die

Mittel geben, um gezielt gegenzusteuern. Mit der ProjektBauer GmbH unterstützen

sie Handwerks- und Industrieunternehmen dabei, Optimierungspotenzial aufzudecken

und ihre Prozesse digital abzubilden. Hier erfahren Sie, welche fünf Probleme

Handwerker unbedingt angehen müssen, um zukunftsfähig zu bleiben.



Die Digitalisierung hat inzwischen nahezu alle Bereiche unserer Gesellschaft

erfasst. In einigen Büros wird sogar bereits heute komplett papierfrei

gearbeitet - andere sind jedoch noch weit davon entfernt. Besonders weit liegt

das Handwerk zurück - und das, obwohl die voranschreitende Digitalisierung

mittlerweile schier unzählige Möglichkeiten bietet, um sich entsprechend

aufzustellen. "Im Handwerk ist es noch heute vielerorts weitverbreitet, dass

Mitarbeiter Rapporte handschriftlich erstellen und das Unternehmen seine

Rechnungen ausschließlich in Briefform stellt. Dies ist nicht nur aufwendiger

und kostspieliger, sondern stellt auch eine häufige Fehlerquelle dar", bemerkt

Adrian Bauer, Geschäftsführer der ProjektBauer GmbH.







Dafür bedarf es jedoch eines umfassenden, auf den Betrieb abgestimmten

Konzepts", ergänzt sein Geschäftspartner Oliver Bauer. Die beiden Experten

wissen, wovon sie sprechen: Sie kommen nicht nur selbst aus dem Handwerk und

sind mit den Herausforderungen der Branche vertraut, sondern unterstützen mit

der ProjektBauer GmbH Handwerksbetriebe bei der digitalen Transformation und der

Optimierung ihrer Strukturen. So helfen sie Handwerkern unter anderem dabei,

gegen den Fachkräftemangel vorzugehen und sich in Eins-zu-Eins-Workshops das

nötige Wissen für langfristige Erfolge anzueignen. Ein besonderer Fokus liegt

dabei auf den Bereichen Digitalisierung und Onlinemarketing. Hier erörtern die

beiden Experten die fünf wichtigsten Eckpfeiler eines solchen Konzepts und

zeigen, wo in Handwerksbetrieben das größte Verbesserungspotenzial schlummert.



Digitalisierung bezahlt sich meist von selbst



Wer sich bislang aufgrund der Kosten davor gescheut hat, Prozesse digital

abzubilden, kann beruhigt aufatmen. Schon heute ist es beispielsweise möglich,

die Dokumentation von Arbeitszeiten oder die Kommunikation mit Kunden oder

Außendienstmitarbeitern mit einfachsten Mitteln digital auf dem Smartphone oder

Tablet zu erledigen.



Ähnliche Beispiele finden sich auch in anderen Bereichen. Unabhängig davon, ob



