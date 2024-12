High Tide feiert Cyber Monday mit der globalen Einführung des Cabana Clubs

- Das Unternehmen erweitert sein E-Commerce-Angebot im Bereich CBD und Konsumzubehör um die wachstumsstarke internationale Kategorie Snacks und Süßwaren.

- Ziel der verbesserten globalen Strategie ist es, die bestehende internationale Kundendatenbank von über 4 Millionen Kunden auszubauen.

Bei dieser Pressemitteilung handelt es sich um eine „designierte Pressemitteilung“, die im Hinblick auf den Prospektnachtrag des Unternehmens vom 31. August 2023 zu seinem Kurzprospekt vom 3. August 2023 erstellt wurde.

CALGARY, AB, 2. Dezember 2024 / IRW-Press / High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), der zweitgrößte Cannabis-Einzelhändler der Welt gemessen an der Anzahl der Ladengeschäfte, dehnt anlässlich des Cyber Mondays das innovative Mitgliedschaftsprogramm Cabana Club, das erste Programm seiner Art, über cabanaclubusa.com auf die gesamten Vereinigten Staaten (USA) sowie über cabanaclub.eu auf die Europäische Union (EU) und das Vereinigte Königreich (UK) aus.

Das Unternehmen nimmt außerdem internationale Snacks und Süßwaren in sein E-Commerce-Angebot auf, das bereits CBD-Produkte auf Hanfbasis, Konsumzubehör und ähnliche Waren umfasst. Laut Statista wird der weltweite E-Commerce-Markt für Snacks und Süßwaren in diesem Jahr einen Umsatz von über 113 Mrd. US$ erreichen, was bei einer voraussichtlichen jährlichen Wachstumsrate von 14 % zu einem prognostizierten Marktvolumen von etwa 218 Mrd. US$ bis 2029 führen dürfte.[1]

„Innovation und Market Disruption sind tief in der DNA von High Tide verwurzelt, und der heutige Tag markiert einen weiteren Meilenstein in unserer Entwicklung. Ich freue mich, anlässlich des Cyber Mondays ankündigen zu können, dass wir unser äußerst erfolgreiches Cabana Club-Mitgliedschaftsprogramm global ausweiten werden. Die Märkte für CBD und Konsumzubehör sind in den USA und Europa noch immer fragmentiert, was für uns eine große Chance darstellt, uns im Zuge des Ausbaus unserer internationalen E-Commerce-Präsenz an der Spitze der Konsolidierungsbemühungen zu etablieren. Angesichts unserer nachweislichen Erfolgsbilanz bin ich zuversichtlich, dass wir den globalen Online-Markt auf die gleiche transformative Art und Weise revolutionieren können werden, wie wir die kanadische Cannabislandschaft umgestaltet haben“, erklärt Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.

„Ich freue mich besonders über die Einführung unserer internationalen Snack- und Süßwarenkategorie, die unser Cannabisangebot ergänzt und über erhebliches Wachstumspotenzial verfügt. Die Umsätze auf unseren Cannabis-E-Commerce-Plattformen sind zurückgegangen, insbesondere im CBD-Segment. Diese Entwicklung ist aber nicht auf High Tide beschränkt: In den letzten zwei Jahren sind CBD- Umsätze aufgrund des Inflationsdrucks weltweit zurückgegangen. Dies hat sich jedoch nicht auf unser Gesamtwachstum ausgewirkt, denn wir konnten im gleichen Zeitraum starke Umsätze im stationären Handel erzielen. Wir sind dementsprechend der Ansicht, dass diese Einführung nur ein minimales Risiko birgt, denn sie wird auch durch unser robustes freies Cashflow-Profil unterstützt. Wir arbeiten seit Anfang des Jahres an dieser Initiative, und ich möchte unseren Teammitgliedern, die unzählige Stunden in die Verwirklichung dieser Vision investiert haben, meinen tiefsten Dank aussprechen. Unser Hauptaugenmerkt gilt wie immer dem Erreichen operativer Spitzenleistungen, sodass wir unsere Erfolgsgeschichte fortsetzen können“, so Herr Grover weiter.

Die neue globale Cabana Club-Benutzeroberfläche bietet den Mitgliedern eine einzige Anlaufstelle, über die sie unmittelbar auf Angebote mit dem garantiert niedrigsten Preis zugreifen können. In den USA können Mitglieder auf Smoke Cartel, Daily High Club, DankStop, NuLeaf und FABCBD CBD-Produkte auf Hanfbasis, Konsumzubehör sowie internationale Snacks und Süßwaren kaufen. Mitgliedern in der gesamten EU und im UK werden dieselben Produkte nun auch über Grasscity und Blessed CBD zum Kauf angeboten. Mitglieder erhalten überdies Zugang zu einer exklusiven Seite mit zusätzlichen Cabana Club- und Drittanbieter-Gutscheinen.

Nach Einschätzung des Unternehmens werden seine E-Commerce-Plattformen in den USA und Europa in Anbetracht seiner Erfolgsbilanz im stationären Handel in Kanada einen ähnlichen Wachstumskurs einschlagen. High Tide geht davon aus, dass es innerhalb von etwa sechs bzw. zwölf Monaten den Break-even-Point bei Umsatz und EBITDA erreichen kann. Mit der Ausdehnung des Cabana Clubs ist das Unternehmen gut aufgestellt, um die aufstrebenden Märkte für den legalen Konsum durch Erwachsene zu erschließen, sobald diese außerhalb seines kanadischen Heimatstandorts geöffnet werden.

Die aggressiven Warenrabatte werden teilweise durch den Verkauf von zusätzlichen ELITE-Mitgliedschaften ausgeglichen. So wird im ersten Jahr in den USA, der EU und dem Vereinigten Königreich eine Anmeldung für ELITE für nur 15 $, 15 € bzw. 15 £ möglich sein. Dies entspricht einem Rabatt von 50 % auf internationale ELITE-Mitgliedschaften. Diese neuen ELITE-Mitglieder kommen außerdem in den Genuss von kostenlosem Versand und problemlosen Rücksendungen, überdies erhalten sie Zugang zu exklusiven ELITE-Warenartikeln und noch höheren Rabatten. In den kommenden Wochen plant das Unternehmen außerdem die Einführung neuer Produkte, wie z. B. Mystery Snacks und Geburtstagsboxen. Sobald sich das neue Programm in den USA und Europa etabliert hat, wird das Unternehmen möglicherweise weitere Produktkategorien für Cabana Club-Mitglieder einführen.

ÜBER HIGH TIDE

High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen und ist der zweitgrößte Cannabiseinzelhändler weltweit, gemessen an der Anzahl der Geschäfte[2]. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

Stationärer Einzelhandel: Canna Cabana ist die größte Cannabis-Einzelhandelskette Kanadas mit aktuell 188 Standorten in British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario Tendenz steigend. Canna Cabana wurde im Jahr 2021 der erste Händler weltweit mit einem Cannabis-Discount-Club.

Innovativer Einzelhandel: Fastendr ist eine einzigartige, vollautomatische Technologie, die Einzelhandelskioske integriert, um beim Browsen, bei der Bestellung und beim Abholen ein besseres Einkaufserlebnis zu ermöglichen.

Konsum-Zubehör: High Tide betreibt eine Reihe der führenden E-Commerce-Plattformen für Zubehör auf der ganzen Welt, darunter Grasscity.com, Smokecartel.com, Dailyhighclub.com und Dankstop.com

Marken: Zu den branchenführenden und verbrauchernahen Marken von High Tide gehören Queen of Bud, Cabana Cannabis Co, Daily High Club, Vodka Glass, Puff Puff Pass, Dopezilla, Atomik, Hue, Evolution und viele mehr.

CBD: High Tide kultiviert über Nuleafnaturals.com, FABCBD.com, blessedcbd.de und blessedcbd.co.uk weiterhin die Möglichkeiten von CBD für Verbraucher.

Großhandelsvertrieb: High Tide versorgt die Kategorie Cannabis mit Großhandelslösungen über Valiant.

Lizenzierung: High Tide treibt die Cannabiskultur durch neue Partnerschaften und Lizenzvereinbarungen unter dem Namen Famous Brandz weiter voran.

High Tide ist Trends immer einen Schritt voraus und wurde 2024 zum vierten Mal in Folge vom „Report on Business“ der kanadischen Tageszeitung „Globe and Mail“ zu einem der wachstumsstärksten Unternehmen Kanadas gekürt. Außerdem wurde es 2022 und 2024 im TSX Venture 50 zu einem der 10 leistungsstärksten Aktienwerte in diversifizierten Branchen ernannt. Darüber hinaus wurde High Tide auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Amerikas für 2023 der Financial Times als Nummer eins in der Kategorie „Retail“ aufgeführt. Besuchen Sie www.hightideinc.com, um die volle Wirkung von High Tide zu entdecken. Um sich über die Anlageergebnisse des Unternehmens zu informieren, besuchen Sie die Profilseite von High Tide auf SEDAR+ und EDGAR.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

KONTAKTDATEN

Medienkontakt:

Omar Khan

Chief Communications und Public Affairs Officer

High Tide Inc.

omar@hightideinc.com

403-770-3080

Anlegerkontakt:

Vahan Ajamian

Capital Markets Advisor

High Tide Inc.

vahan@hightideinc.com

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung könnte „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Die Verwendung der Wörter „könnte“, „beabsichtigen“, „erwarten“, „glauben“, „wird“, „prognostiziert“, „geschätzt“ und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen über: Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen über: den globalen Markt und das Wachstumspotenzial der internationalen Snack- und Süßwarenkategorie des Unternehmens; die Fähigkeit des Unternehmens; die Konsolidierungsbemühungen in den Bereichen CBD und Konsumzubehör anzuführen; den Wachstumskurs der europäischen und US-amerikanischen E-Commerce-Plattformen des Unternehmens; das Risikoniveau der Markteinführung und die Fähigkeit des Unternehmens, seinen positiven Wachstumskurs fortzusetzen; die Fähigkeit des Unternehmens, die Gewinnschwelle bei Umsatz und EBITDA innerhalb der hier angegebenen Fristen zu erreichen, die Fähigkeit des Unternehmens, in aufstrebende Märkte für den Gebrauch durch Erwachsene einzutreten, und zukünftige Programm- und Produktangebote. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen setzen sollten. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können erheblich von denen abweichen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen, vernünftig sind, beruhen solche Aussagen auf Erwartungen, Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als ungenau erweisen können und zahlreichen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risikofaktoren, die unter der Überschrift „Nicht vollständige Liste von Risikofaktoren“ in Anhang A unseres aktuellen jährlichen Informationsformulars und an anderer Stelle in dieser Pressemitteilung erörtert werden, wobei diese Faktoren von Zeit zu Zeit in unseren regelmäßigen Einreichungen aktualisiert werden können, die unter www.sedarplus.ca und www.sec.gov abrufbar sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

[2] Wie von ATB Capital Markets berichtet, basierend auf der Anzahl der Geschäfte am 8. Februar 2024

Die High Tide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,76 % und einem Kurs von 3,12EUR auf Tradegate (02. Dezember 2024, 12:02 Uhr) gehandelt.