Nexus kündigt Ernennung eines neuen Direktors an

„Wir freuen uns, Herrn St. Laurent im Board begrüßen zu dürfen“, so Jeremy Poirier, CEO von Nexus. „Drew wird dem Board aufgrund seines einzigartigen Hintergrunds einen Rahmen bieten, der dem Unternehmen insbesondere im Hinblick auf sein kanadisches Konzessionsportfolio und seiner Fähigkeit im Umgang sowohl mit Stakeholdern als auch mit Aktionären zugutekommen sollte.“

Herr Drew St. Laurents profunde akademische Ausbildung umfasst einen Bachelor of Arts in Human Geography von der Thompson Rivers University, einen Bachelor of Education und einen Master of Education in Higher Education von der University of British Columbia (UBC). Drews Forschungsarbeit konzentrierte sich auf die Verbesserung des Zugangs indigener Bevölkerungsgruppen zu postsekundärer Bildung in Kanada. Die Ergebnisse seiner Arbeit stellte er verschiedenen Adressatenkreisen vor, darunter Regierungsbehörden und Bildungseinrichtungen. Seit 2012 ist Drew Senior Administrator und Lehrbeauftragter für Gesundheitswissenschaften an der UBC sowie Dozent an der School of Population and Public Health der University of British Columbia. Seine Leidenschaft gilt der Arbeit mit indigenen Gemeinschaften mit dem Ziel, zur Verbesserung ihrer sozialen Bestimmungsgrößen für Gesundheit beizutragen.

Im Zusammenhang mit seiner Ernennung wurden Herrn St. Laurent 150.000 Aktienoptionen gewährt, die innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren ausgeübt und zum Preis von jeweils 0,26 $ gegen eine Stammaktie eingelöst werden können.

Über Nexus Uranium Corp.

Nexus Uranium Corp. ist ein auf mehrere Rohstoffe fokussiertes Erschließungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung des Uranprojekts Cree East im Athabasca-Becken konzentriert, zusätzlich zu seinem Edelmetallportfolio, das das Goldprojekt Napoleon in British Columbia und ein Paket von Gold-Claims im Yukon umfasst. Das Projekt Cree East ist mit 57.752 Hektar (142.708 Acres) eines der größten Projekte im Athabasca-Becken in Saskatchewan; es wurden hier bis dato mehr als 20 Millionen $ in die Exploration investiert. Das Projekt Napoleon umfasst eine Gesamtfläche von 1.000 Hektar und birgt Potenzial für Goldvorkommen mit unterschiedlichen Ausprägungen. Die Explorationsaktivitäten in diesem Gebiet reichen bis in die 1970er Jahre zurück und es wurden hier hochgradige Goldmineralisierungen vorgefunden. Die Goldprojekte im Yukon umfassen Quarzclaims mit einer Grundfläche von nahezu 8.000 Hektar, die Potenzial für die Auffindung einer hochgradigen Goldmineralisierung aufweisen, was anhand einer historischen Stichprobe mit 144 g/t Gold verdeutlicht wird.