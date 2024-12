Lanxess steigen zweistellig nach Hedgefonds-Einstieg

FoxSr schrieb 05.06.24, 16:56

So war es vorher bei 3 anderen HV'en auch bei meinen Anmeldungen, was ich jeweils bei dem sehr kundenfreundlichen Helpdesk vor der HV hinterlegt habe.



Beim 3. Mal habe ich ein Ultimatum 31.5.2024 zum Feedback der Depotbank Baader Bank bzgl. fehlerhaften und verspäteter HV-Anmeldungen gestellt.



Seit Juni 2024 wurde das HV-Anmeldeformular von SB+ überarbeitet und die finale Zumeldung anhand der Aktienregisternummer an den Privatkunden zurückdelegiert.



Mein Fazit: Ich kaufe Aktien, bei denen ich zur HV gehen möchte, bei anderen Neobrokern, die für mich komplett die HV-Anmeldung erledigen.