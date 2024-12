Florian Sondershausen verrät das Geheimnis der erfolgreichen Daytrader (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Koblenz (ots) - Der Handel mit Kryptowährungen bietet eigentlich gute Chancenfür ein regelmäßiges Einkommen - doch die wenigsten Einsteiger schaffen es,langfristig erfolgreich zu sein. Doch woran liegt das und was brauchen Traderfür den Erfolg wirklich?Wer sich ein Nebeneinkommen aufbauen möchte, um finanziell unabhängig zu werdenund irgendwann vielleicht den ungeliebten Nine-to-five-Job an den Nagel hängenzu können, ist bestimmt schon auf den Gedanken gekommen, es mit Trading an derBörse zu versuchen. Wenn es aber beispielsweise heißt, dass sich am Kryptomarkthohe Renditen erzielen lassen, bringt die Realität für die meisten Einsteigereher große Verluste mit sich, die sie schon bald zum Aufgeben zwingen.Tatsächlich sehen sich nur fünf Prozent aller Daytrader dazu in der Lage, überlängere Zeiträume hinweg stabile Gewinne einzufahren. Was machen dieseTop-Trader anders? Wie gehen sie vor? Gibt es eine Strategie, die nur wenigeEingeweihte kennen? "Die richtige Strategie ist natürlich wichtig, doch sie istnicht der Schlüssel zum Erfolg", sagt Florian Sondershausen, Geschäftsführer derHaag Sondershausen Consulting GmbH. "Die meisten Trader denken, dass sierational handeln und logische Entscheidungen treffen, dabei sind sie eherGefangene ihrer Emotionen. Wenn es mit dem Trading nicht gut läuft, liegt esdaran, dass einen die Gefühle unbemerkt steuern und kontrollieren. Das istletztlich gefährlich, weil es nicht nur um Erfolg oder Misserfolg, sondern auchum das Kapital geht, an dem häufig die gesamte Existenz hängt.""Für den Erfolg kommt es vor allem auf die richtige Denkweise an: auf emotionaleKontrolle, Disziplin und Risikomanagement. Dafür gibt es Techniken, die sichleicht erlernen und in die tägliche Trading-Praxis einbauen lassen", fügt derKrypto-Experte hinzu. "Wer das tut, wird ruhiger traden, bessere Entscheidungentreffen und konstante Gewinne erzielen. Damit haben wir auch schon das Geheimnisder Top-Trader gelüftet." Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Christian Haagbetreibt Florian Sondershausen die Haag Sondershausen Consulting GmbH, derenUnternehmensprozesse sogar TÜV-Rheinland zertifiziert sind. Mit ihrem Mentoringvermitteln sie ihren Teilnehmern das nötige Wissen für einen sicheren Einstiegin den Kryptohandel. Wie Trader ein Erfolgs-Mindset entwickeln, mit dem sie einregelmäßiges fünfstelliges Einkommen erzielen, hat Florian Sondershausen imFolgenden zusammengefasst.Die Techniken für das Erfolgs-Mindset, mit dem Trader ein fünfstelligesEinkommen erzielenWenn ein Trader einen Trade gesetzt hat und den Kurs steigen sieht, passiert