Materna-Gruppe mit neuer HR-Leitung / Sora Kim verantwortet den Bereich People & Culture und erweitert Executive Management Board (FOTO)

Dortmund (ots) - Sora Kim (49) übernimmt ab dem 1. Dezember 2024 die Position

der Senior Vice President People & Culture beim IT-Beratungsunternehmen Materna

Information & Communications SE. In dieser Funktion wird sie das Executive

Management Board der Materna-Gruppe verstärken, das für die strategische

Ausrichtung und operative Führung des Unternehmens verantwortlich ist, und

berichtet an den CFO Dr. René Rüdinger. Sora Kim war zuletzt Vice President

Talent Management & internal Akquisition bei der Deutschen Post DHL Group. Sie

übernimmt die Rolle von Martin Brochhaus, der sich nach mehr als sieben Jahren

erfolgreicher Arbeit bei Materna in den Ruhestand verabschiedet.



In ihrer neuen Rolle wird Sora Kim den Bereich People & Culture leiten und die

Themen Learning & Development, Employer Branding, HR-Marketing und Recruiting,

HR-Systeme, -Services und -Prozesse sowie das Arbeitsrecht verantworten. Als

ausgebildete Juristin und erfahrene HR-Managerin bringt sie über 20 Jahre

branchenübergreifender Erfahrung im Bereich Human Resources und People

Management mit. Ihre Karriere ist geprägt von Führungspositionen in

verschiedenen Branchen wie Consulting, Automotive, Kundenservice und Logistik,

in denen sie strategische Beratung, Transformationsprojekte und HR-Initiativen

erfolgreich umgesetzt hat.





