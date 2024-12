VinFast VF 6 ab sofort in Europa bestellbar

Bayern888 schrieb 13.12.23, 08:05

https://ecomento.de/2023/12/08/vinfast-will-weiter-2023-erste-elektroautos-in-europa-ausliefern/



Elektroautos baut das Unternehmen im Grunde genommen erst seit drei Jahren und Anfangsschwierigkeiten gab es bei allen Pionieren im Elektroautobau. Ich persönlich sehe hier den ganz großen Vorteil, das mit der VinGroup der reichste Mann Thailands im Hintergrund steht der bereits 10 Milliarden Dollar seines Vermögens in das Automobilunternehmen gesteckt hat. Man hat in so kurzer Zeit das erste thailändische Autokonzern aus dem Boden gestampft und will weltweit expandieren. VF8 hat tatsächlich viele kleine Probleme, die aber teilweise bereits gelöst wurden und in den neuen US-Werk sicherlich alle beseitigt werden. Schaut man sich die Geschichte des Unternehmens an, sieht man viele Parallelen zu Tesla bei der auch ein Milliardär der Gründer war. Unterschied ist das VinFast von Null auf 100 gestartet ist und sehr viel schneller profitabel werden könnte. Noch wird natürlich sehr viel investiert in neue Werke! Wenn Qualität und Preis stimmt, werden sicherlich im Westen viele lieber auf ein thailändisches Unternehmen also auf ein chinesisches zugreifen.