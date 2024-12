Im Dezember nochmal Gewinne abstauben – Goldman Sachs sagt wie!

Die US-Investmentbanker empfehlen laut CNBC, fünf Tage vor einem Analystentag Call-Optionen zu kaufen und sie einen Tag danach wieder zu verkaufen. Diese Strategie habe in den vergangenen 20 Jahren eine durchschnittliche Rendite von 18 Prozent erzielt, so Goldman.

Trotz der Bedeutung dieser Veranstaltungen unterschätzt der Optionsmarkt oft die Volatilität.

Robinhood wird am 4. Dezember seinen ersten Investorentag abhalten. Goldman erwartet, dass das Unternehmen Details zur Zukunft des Kryptowährungsmarktes präsentieren wird, insbesondere vor dem Hintergrund der krypto-freundlichen Haltung des designierten US-Präsidenten Donald Trump. Die Robinhood-Aktie hat sich im Jahr 2024 bereits verdreifacht:

Goldman empfiehlt den Kauf von Call-Optionen mit einem Ausübungspreis von 36,50 US-Dollar und einer Laufzeit bis zum 6. Dezember. Die Aktie weist eine implizite Volatilität von 69 auf. Hohe Werte signalisieren unruhige Marktphasen, in denen Anleger mit starken Kursschwankungen rechnen sollten. Diese können sowohl nach oben als auch nach unten ausschlagen.

Auch für den Investorentag von GE Vernova am 10. Dezember sieht Goldman Chancen. Analyst Joe Ritchie erwartet, dass das Unternehmen neue Segmentziele für 2028 und Pläne zur Nutzung der Energiewende vorstellen wird.

"Die Stärke von GE Vernova in den Kerngeschäften Energie und Elektrifizierung sollte die Herausforderungen im Offshore-Windgeschäft mehr als ausgleichen", so Ritchie. Goldman empfiehlt Call-Optionen mit einem Ausübungspreis von 340 US-Dollar und einer Laufzeit bis zum 13. Dezember.

Die Online-Dating-Plattform Match Group wird am 11. Dezember ihren ersten Analystentag abhalten. Goldman rechnet mit Einblicken in Pläne zur Nutzerakquise und zum langfristigen Wachstum. Analyst Eric Sheridan hebt hervor, dass die Match-Aktie in den vergangenen drei Monaten um etwa 10 Prozent gefallen ist:

Goldman empfiehlt Call-Optionen mit einem Ausübungspreis von 33 US-Dollar und einer Laufzeit bis zum 13. Dezember. Die implizite Volatilität von Match liegt bei 38.

Fazit

Goldman Sachs sieht in der Call-Optionen-Strategie rund um Analystentage ein lohnendes kurzfristiges Investment. Robinhood, GE Vernova und Match Group bieten laut der Investmentbank vielversprechende Gelegenheiten, um von der erwarteten Volatilität und neuen Unternehmensstrategien zu profitieren. Anleger sollten jedoch die Risiken der Volatilität berücksichtigen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion