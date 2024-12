LVM Versicherung / LVM-Lebensversicherung hält Gewinnbeteiligung stabil ...

LVM-Lebensversicherung hält Gewinnbeteiligung stabil / Gesamtverzinsung bleibt bei 3,1 Prozent (FOTO)

Münster (ots) - Die LVM-Lebensversicherung hält über den Jahreswechsel an der aktuellen Gewinnbeteiligung fest: Obwohl die EZB-Zinsen am Kapitalmarkt in den vergangenen Monaten zurückgegangen sind, erhalten Neukunden für Rentenversicherungen mit modernen Garantiekonzepten auch 2025 eine Gesamtverzinsung inklusive Schlusszahlung in Höhe von 3,1 Prozent. Die laufende Verzinsung beläuft sich dabei nach wie vor auf 2,4 Prozent. In den Vorjahren hatte die LVM-Lebensversicherung die Gesamtverzinsung zweimal in Folge erhöht: erst um 0,45 Prozentpunkte, dann um 0,25 Prozentpunkte.

