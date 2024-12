UN-Plastikabkommen So bewerten die europäischen Kunststofferzeuger die Verhandlungen in Busan (FOTO) Plastics Europe, der Verband der europäischen Kunststofferzeuger, appelliert an die Verhandlungsführer des UN-Plastikabkommens, den ambitionierten Kurs beizubehalten, auch nach dem vorläufigen Ende der Verhandlungen in Busan. Die Verhandlungen zum …