Riester-Comeback bei der Deutschen Vermögensberatung (FOTO)

Frankfurt (ots) - Die private Altersvorsorge ist neben der gesetzlichen Rente

sowie der betrieblichen Altersvorsorge ein wichtiger Baustein für die

finanzielle Sicherheit im Alter. Über viele Jahre hinweg galt die Riester-Rente

dabei gerade für Familien oder Menschen mit geringerem oder mittlerem Einkommen

als sinnvolle Möglichkeit, um privat und zugleich vom Staat durch Steuervorteile

und Zulagen gefördert, für das Alter vorzusorgen. Zuletzt war die Verbreitung

der staatlich geförderten Rente kaum mehr möglich - eine beunruhigende

Entwicklung, die in erster Linie mit der Senkung des Rechnungszinses auf 0,25

Prozent p.a. im Januar 2022 zusammenhing. Viele Versicherer sahen sich damals

dazu gezwungen, das Angebot für Neuabschlüsse der Riester-Rente einzustellen.

Nun aber ist der Weg für die Wiedereinführung der Riester-Rente geebnet, denn

zum 1. Januar 2025 wird der Höchstrechnungszins auf 1,0 Prozent p.a. erhöht.

Getreu ihrem Motto "Früher an Später denken" reagiert die Deutsche

Vermögensberatung (DVAG) frühzeitig auf diese Marktentwicklung und nimmt

gemeinsam mit ihrem Produktpartner, der Generali Deutschland Lebensversicherung

AG, die Riester-Rente wieder in das Beratungsportfolio auf. Ab sofort bieten die

Vermögensberaterinnen und Vermögensberater ihren Kundinnen und Kunden die

fondsgebundene Riester-Rente wieder an. Das Angebot richtet sich sowohl an

Neukunden als auch an Kunden, die den bestehenden Riester-Vertrag von anderen

Anbietern wechseln möchten.



Staatliche Zulagen und steuerliche Förderung für alle Bevölkerungsschichten







Versicherung, Zentrale Vertriebsentwicklung sowie Fach- und Vertriebsausbildung,

erklärt: "Als größte eigenständige Allfinanzberatung in Deutschland freuen wir

uns darüber, dass die Vermögensberaterinnen und Vermögensberater ihren Kunden

nun wieder die fondsgebundene Riester-Rente anbieten können. Als Ergänzung der

privaten Altersvorsorge ist sie ein wichtiges und niedrigschwelliges Angebot,

das dank der staatlichen Zulagen und attraktiven Steuervorteile einen großen

Mehrwert für eine breite Zielgruppe bietet. Sie hilft zahlreichen Menschen,

schon heute an die Zukunft zu denken und die Rentenlücke zu schließen." Die

einhundertprozentige Beitragsgarantie sowie die Auszahlung als lebenslange Rente

stellen, so Knapp, für viele Menschen entscheidende Vorteile der Riester-Rente

dar. Trotz dieser Sicherheiten profitieren Sparerinnen und Sparer auch von einer

Flexibilität bei der Auszahlung: Denn es besteht die Möglichkeit, sich 30

Prozent des angesparten Betrags schon zu Beginn des Renteneintritts auszahlen zu

lassen. Darüber hinaus kann die Riester-Rente als Wohn-Riester verwendet und zur

Förderung der eigenen vier Wände eingesetzt werden.



Sicherheit und Stabilität durch gute Beratung



Durch die Entwicklungen am Zinsmarkt sind viele sichere und konservative

Anlageformen für Sparerinnen und Sparer nicht attraktiv. Dabei ist es für die

arbeitende Generation von heute wichtig, die gesetzliche Rente mit weiteren

Vorsorgemöglichkeiten zu ergänzen. Die Riester-Rente ist hier für viele ein

lohnender Baustein. Um tatsächlich das Maximum der Förderungen und Zulagen der

Riester-Rente zu erhalten und so optimal vom Angebot zu profitieren, ist eine

professionelle Beratung von größter Bedeutung. "Eine individuelle und kompetente

Allfinanzberatung durch die Vermögensberaterinnen und Vermögensberater der DVAG

kann die unterschiedlichen Möglichkeiten aufzeigen. Gemeinsam kann besprochen

werden, ob das Angebot zu den persönlichen Lebensumständen passt und welche

Potenziale sich daraus ergeben," erklärt Markus Knapp.



Nach dem Scheitern der Ampel-Koalition sind die Vorstöße der Politik im Bereich

der privaten Altersvorsorge wohl vorerst auf Eis gelegt. Noch ist unklar, welche

Regierungsparteien sich zu welchem Zeitpunkt wieder um eine umfassende Reform

bemühen werden. Umso wichtiger ist es, dass Kundinnen und Kunden schon jetzt die

Chancen nutzen können, die sich durch die Veränderung des Höchstrechnungszinses

und dem Comeback der Riester-Rente ergeben. "In den vergangenen Jahren konnten

die Möglichkeiten und die Potenziale der staatlich geförderten Altersvorsorge

viel zu wenig genutzt werden. Wir freuen uns daher umso mehr, nun endlich wieder

mit Riester an den Start zu gehen," erklärt Markus Knapp.



