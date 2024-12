Oracles neue KI-Lösungen könnten Ihr Portfolio sprengen!

Der Halbleiterhersteller Nvidia stand in den letzten zwei Jahren im Mittelpunkt der KI-getriebenen Rallye und machte das von Jensen Huang geleitete Unternehmen zum höchstbewerteten in den USA Auch Broadcom, Alphabet, SAP und Microsoft haben ebenfalls dazu beigetragen, den Markt zu neuen Höchstständen zu treiben.

Durch die Neuausrichtung auf das Cloud-Infrastrukturgeschäft konnte Oracle nun das KI-Ökosystem meistern und das Interesse von Investoren wecken. Besonders im Gesundheitssektor bietet das Unternehmen neue Lösungen an.

Im Juni brachte der Tech-Riese sein Angebot "Clinical Digital Assistant" für ambulante Kliniken im Land auf den Markt, um die Interaktion zwischen Arzt und Patient zu verbessern und dabei generative KI zu nutzen. Durch automatisierte Dokumentationsprozesse will das Unternehmen den Burnout von Ärzten verringern.

Im Oktober stellte das Unternehmen seine neue EHR-Plattform vor, die seinen klinischen KI-Agenten, Oracle Health Data Intelligence, sowie sprachaktivierte Navigations- und Suchfunktionen nutzt. Sie wird KI in den gesamten klinischen Arbeitsablauf einbetten, um Zeiteinsparungen für Gesundheitsdienstleister und Patienten zu ermöglichen.

Angelo Zino, Analyst bei CFRA Research, weist darauf hin, dass der Markt für Cloud-Computing hart umkämpft ist, aber auch große Wachstumschancen bietet.

Tipp aus der Redaktion SMARTBROKER+ verlost einen ganzen Bitcoin! Einfach kostenlose Wallet eröffnen, Kryptos nach Wahl traden und automatisch an der Verlosung teilnehmen. Die Aktion läuft vom 01.12.24 bis zum 26.12.2024. Jetzt mitmachen und mit etwas Glück ein Vermögen gewinnen! SMARTBROKER+ verlost einen ganzen Bitcoin! Einfach kostenlose Wallet eröffnen, Kryptos nach Wahl traden und automatisch an der Verlosung teilnehmen. Die Aktion läuft vom 01.12.24 bis zum 26.12.2024. Jetzt mitmachen und mit etwas Glück ein Vermögen gewinnen! Mehr erfahren

"Wir bewegen uns in eine Welt, in der jedes Unternehmen im Grunde nach Cloud-Speicherplatz für größere KI-Workloads sucht“, sagte Zino. Und: "Es ist ein Geschäft, das hier in den nächsten Jahren wirklich stark wachsen kann."

Weitere Gewinne für Oracle könnten nach dem kolossalen Anstieg dieses Jahres allerdings begrenzt sein. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten lässt laut FactSet-Daten darauf schließen, dass die Aktie in den nächsten 12 Monaten in dieser Spanne verharren könnten.

Nicht zuletzt, da das KVG bei rund 48 liegt und damit vor den Big-Playern Microsoft und Alphabet.

Fazit

Oracle hat sich am Markt gut positioniert und sucht gezielt neue Branchen auf. In den kommenden Jahren kann die Expansion in die Gesundheitsbranche ein wichtiger Treiber für das Wachstums des Unternehmens sein. KI-gestützte Datenbanken, wie Oracle sie neu gelauncht hat, bietet Wettbewerber Epic Health beispielsweise noch nicht an.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,94 % und einem Kurs von 176,8EUR auf Tradegate (02. Dezember 2024, 14:49 Uhr) gehandelt.

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 182,57 $ , was eine Steigerung von +0,24% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer