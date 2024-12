Langenfeld (ots) - Die Absicherung des Erbes ist für viele Familien eine

Herausforderung. Häufig stellt sich die Frage, wie man sicherstellt, dass das

Vermögen erhalten bleibt und nicht durch rechtliche oder steuerliche Probleme

verloren geht. Der Gedanke, das Erbe in eine Stiftung zu überführen, wirkt auf

den ersten Blick attraktiv, wirft aber oft Fragen zur Sicherheit und Umsetzung

auf.



"Gerade in Zeiten, in denen Vermögenswerte von Generation zu Generation

weitergegeben werden sollen, ist es entscheidend, rechtzeitig klare Strukturen

zu schaffen. Nur so bleibt das Erbe gesichert und kann nach den eigenen

Vorstellungen genutzt werden - ohne böse Überraschungen", erklärt Stiftungspapst

Sascha Drache. Er berät seit Jahren im Bereich Stiftungsrecht und

Vermögensschutz und erklärt in diesem Beitrag, wie Erblasser die richtigen

Entscheidungen treffen können.









Ein weit verbreiteter Irrglaube lautet: "Nach meinem Tod erbt meine Ehefrau

alles." Doch in vielen Fällen entspricht das nicht der Realität, vor allem dann

nicht, wenn kein Testament vorhanden ist. Ohne eine klare testamentarische

Regelung greift die gesetzliche Erbfolge nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB).

Diese gesetzlichen Bestimmungen können komplexer sein, als man zunächst vermuten

mag. Das gesetzliche Erbrecht sieht vor, dass die engsten Familienangehörigen

das Vermögen erben, doch die tatsächliche Aufteilung hängt von vielen Faktoren

ab - etwa von der Anzahl der Angehörigen oder dem bestehenden Güterstand

zwischen den Ehepartnern.



Während die gesetzlichen Regelungen eine Grundstruktur bieten, lauern oft

versteckte Fallstricke, besonders wenn die Familienverhältnisse komplex sind.

Eine Erbschaft betrifft nicht nur das materielle Vermögen, sondern oft auch tief

verwurzelte emotionale Aspekte innerhalb der Familie. Neid, Enttäuschung oder

das Bedürfnis nach Anerkennung können sich in diesen Momenten entladen. Egal, ob

es sich um eine wertvolle Immobilie oder einen bescheidenen Familienschmuck

handelt, die emotionale Last ist oft beträchtlich. Sätze wie "Vater hat dich

immer bevorzugt" oder "Du darfst das Familienhaus nicht verkaufen" sind keine

Seltenheit und führen nicht selten zu langjährigen Erbstreitigkeiten, die

familiäre Beziehungen nachhaltig belasten können.



Jede fünfte Erbschaft endet in einem Streit



Selbst wenn man ein Testament aufsetzt, gilt es, sorgfältig vorzugehen, um

spätere Unklarheiten oder Streitigkeiten zu vermeiden. Laut aktuellen

Statistiken endet jede fünfte Erbschaft in einem Streit. Ein Testament wird oft

als Lösung betrachtet, um diese Konflikte zu vermeiden. Doch auch ein Testament Seite 2 ► Seite 1 von 4



Mythen um das Thema ErbschaftEin weit verbreiteter Irrglaube lautet: "Nach meinem Tod erbt meine Ehefraualles." Doch in vielen Fällen entspricht das nicht der Realität, vor allem dannnicht, wenn kein Testament vorhanden ist. Ohne eine klare testamentarischeRegelung greift die gesetzliche Erbfolge nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB).Diese gesetzlichen Bestimmungen können komplexer sein, als man zunächst vermutenmag. Das gesetzliche Erbrecht sieht vor, dass die engsten Familienangehörigendas Vermögen erben, doch die tatsächliche Aufteilung hängt von vielen Faktorenab - etwa von der Anzahl der Angehörigen oder dem bestehenden Güterstandzwischen den Ehepartnern.Während die gesetzlichen Regelungen eine Grundstruktur bieten, lauern oftversteckte Fallstricke, besonders wenn die Familienverhältnisse komplex sind.Eine Erbschaft betrifft nicht nur das materielle Vermögen, sondern oft auch tiefverwurzelte emotionale Aspekte innerhalb der Familie. Neid, Enttäuschung oderdas Bedürfnis nach Anerkennung können sich in diesen Momenten entladen. Egal, obes sich um eine wertvolle Immobilie oder einen bescheidenen Familienschmuckhandelt, die emotionale Last ist oft beträchtlich. Sätze wie "Vater hat dichimmer bevorzugt" oder "Du darfst das Familienhaus nicht verkaufen" sind keineSeltenheit und führen nicht selten zu langjährigen Erbstreitigkeiten, diefamiliäre Beziehungen nachhaltig belasten können.Jede fünfte Erbschaft endet in einem StreitSelbst wenn man ein Testament aufsetzt, gilt es, sorgfältig vorzugehen, umspätere Unklarheiten oder Streitigkeiten zu vermeiden. Laut aktuellenStatistiken endet jede fünfte Erbschaft in einem Streit. Ein Testament wird oftals Lösung betrachtet, um diese Konflikte zu vermeiden. Doch auch ein Testament