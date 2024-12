Plusnet und Westconnect kooperieren (FOTO)

Köln/Essen (ots) -



- Plusnet als weiterer Open-Access-Partner mit Glasfaserprodukten auf dem Netz

der E.ON Tochter Westconnect in NRW, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen

- Vereinbarung umschließt rund eine Million vermarktbare Hausanschlüsse in mehr

als 300 Städten in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen auf

dem Netz der Westconnect

- Kundinnen und Kunden können zwischen den Produkten der Marken Plusnet und E.ON

Highspeed wählen



Plusnet, das bundesweit agierende Telekommunikationsunternehmen mit Fokus auf

Geschäftskunden mit Sitz in Köln und Westconnect, eines der führenden deutschen

Glasfaserunternehmen mit Sitz in Essen, haben eine Kooperationsvereinbarung

unterzeichnet: Die Partnerschaft zielt auf eine langfristige Zusammenarbeit ab,

um die Kundinnen und Kunden von Plusnet in den Bundesländern

Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen mit hochwertigen

Internet- und Telefonieprodukten auf dem zukunftsfähigen Glasfasernetz der

Westconnect zu versorgen.







Glasfasernetze in Deutschland. Plusnet und Westconnect verfolgen hierbei einen

konsequenten "Open-Access-Ansatz". Von dieser Netzöffnung profitieren beide

Unternehmen: Plusnet erhält Zugriff auf rund eine Million vermarktbare

Glasfaser-Anschlüsse in 300 Kommunen in NRW, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen

ohne eigene Ausbauleistungen. Damit erweitert Plusnet ihre eigene

Open-Access-Plattform Netbridge, um bundesweit ein größeres Glasfaser-Angebot

für Geschäfts- und Privatkunden bereitzustellen.Westconnect wiederum steigert

ihre Netzauslastung durch die Vermarktungsleistung von Plusnet.



So wird Plusnet ab dem zweiten Quartal 2025 Geschäftskunden - mit Fokus

Mittelstand und Kleinstunternehmen - auf dem Westconnect-Netz eigene Produkte

anbieten. Im Laufe des kommenden Jahres profitieren auch Wholesale-Partner von

Plusnet vom erweiterten Footprint und erhalten ebenfalls Zugriff zur Vermarktung

ihrer eigenen Produkte auf der Infrastruktur von Westconnect.



"Als Open-Access-Player haben wir unser vermarktbares Glasfasernetz in den

vergangenen zwei Jahren schrittweise ausgebaut", sagt Robert Jelinek-Nacke, als

CFO bei Plusnet verantwortlich für Wholesale und Kooperationen. "Durch die

Kooperation mit Westconnect heißen wir ein neues Mitglied in unserer

Open-Access-Familie willkommen. So leisten wir



unseren Beitrag, den Glasfaserausbau wirtschaftlicher zu gestalten, Wettbewerb

zu fördern und ein attraktives Angebot für Geschäfts- und Privatkunden

sicherzustellen."

Seite 2 ► Seite 1 von 2



Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt Aktie Beiträge: 195 Beiträge: Die neue Kooperation steht im Zeichen des kontinuierlichen Ausbaus derGlasfasernetze in Deutschland. Plusnet und Westconnect verfolgen hierbei einenkonsequenten "Open-Access-Ansatz". Von dieser Netzöffnung profitieren beideUnternehmen: Plusnet erhält Zugriff auf rund eine Million vermarktbareGlasfaser-Anschlüsse in 300 Kommunen in NRW, Rheinland-Pfalz und Niedersachsenohne eigene Ausbauleistungen. Damit erweitert Plusnet ihre eigeneOpen-Access-Plattform Netbridge, um bundesweit ein größeres Glasfaser-Angebotfür Geschäfts- und Privatkunden bereitzustellen.Westconnect wiederum steigertihre Netzauslastung durch die Vermarktungsleistung von Plusnet.So wird Plusnet ab dem zweiten Quartal 2025 Geschäftskunden - mit FokusMittelstand und Kleinstunternehmen - auf dem Westconnect-Netz eigene Produkteanbieten. Im Laufe des kommenden Jahres profitieren auch Wholesale-Partner vonPlusnet vom erweiterten Footprint und erhalten ebenfalls Zugriff zur Vermarktungihrer eigenen Produkte auf der Infrastruktur von Westconnect."Als Open-Access-Player haben wir unser vermarktbares Glasfasernetz in denvergangenen zwei Jahren schrittweise ausgebaut", sagt Robert Jelinek-Nacke, alsCFO bei Plusnet verantwortlich für Wholesale und Kooperationen. "Durch dieKooperation mit Westconnect heißen wir ein neues Mitglied in unsererOpen-Access-Familie willkommen. So leisten wirunseren Beitrag, den Glasfaserausbau wirtschaftlicher zu gestalten, Wettbewerbzu fördern und ein attraktives Angebot für Geschäfts- und Privatkundensicherzustellen."