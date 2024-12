Trump 2.0 - Was der erneute Wahlsieg für die Anleger an der Börse bedeutet (FOTO)

Pattensen (ots) - Der erneute Wahlsieg von Donald Trump hat die Finanzmärkte

weltweit in Bewegung versetzt. Während die Wall Street ein Kursfeuerwerk erlebte

und der Bitcoin ein Rekordhoch erreichte, stehen Anleger vor der Frage, welche

langfristigen Folgen die Rückkehr von Trump ins Weiße Haus mit sich bringt.



Klar ist: Schon 2016 kam es mit Trump als Präsidenten zu großen Auswirkungen an

den Finanzmärkten - sowohl positive als auch negative. Auch jetzt erwarten

Experten, dass seine Entscheidungen die Märkte vor eine vielschichtige Dynamik

aus Chancen und Risiken stellen. Welche Branchen profitieren könnten und wie

Anleger mit den Entwicklungen umgehen sollten, wird nachfolgend beleuchtet.





Gewinnerbranchen: Steuererleichterungen und DeregulierungEin zentrales Merkmal von Trumps Wirtschaftspolitik ist die Förderungunternehmerischer Freiheit durch Steuererleichterungen und den Abbau vonRegulierungen. Unternehmen könnten erneut von niedrigeren Steuersätzenprofitieren, was die Gewinnmargen steigern und somit die Aktienkurse antreibenkönnte. Besonders Banken und Energieunternehmen dürften von einer gelockertenRegulierung profitieren - ähnlich wie in seiner ersten Amtszeit, als Maßnahmenwie die Lockerung der Dodd-Frank-Gesetzgebung für Banken einen Anstieg in diesemSektor bewirkten.Auch der Technologiesektor könnte profitieren. Mit einem Fokus auf Innovationenund weniger strengen Datenschutzvorgaben könnte ein wirtschaftsfreundlichesKlima geschaffen werden, das Investitionen anzieht. Gleichzeitig wird erwartet,dass Unternehmen, die vorwiegend in den USA produzieren und weniger abhängig vonglobalen Lieferketten sind, im Vorteil sein könnten. Die Aussicht auf geringereKosten und erhöhte Gewinne könnte wiederum die Aktienkurse antreiben.Erwartete Investitionswellen in Branchen, die die Infrastruktur vorantreibenAußerdem kündigte Trump an, seinen Fokus auf Infrastrukturinvestitionen zulegen. So betonte er mehrfach, dass die Modernisierung der amerikanischenInfrastruktur - Straßen, Brücken, Flughäfen und digitale Netze - oberstePriorität hat. Solche Großprojekte könnten eine Investitionswelle in folgendenBereichen auslösen:- Bauunternehmen: Unternehmen, die bereits in der Vergangenheit vonInfrastrukturprogrammen profitierten, könnten erneut zu den großen Gewinnernzählen.- Rohstoffsektor: Der Bedarf an Baumaterialien wie Stahl, Zement und Beton wirdvoraussichtlich stark ansteigen, was Rohstoffproduzenten und Zulieferernzugutekommt.- Technologie für smarte Infrastruktur: Unternehmen, die sich auf dieDigitalisierung und Automatisierung von Bau- und Infrastrukturprojektenspezialisiert haben, könnten ebenfalls erheblich profitieren.