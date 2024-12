Handwerksbetriebe erfolgreich verkaufen - auf diese 7 Aspekte kommt es beim Unternehmensverkauf wirklich an (FOTO)

Schwarzach (ots) - Ein Unternehmensverkauf ist für die meisten Inhaber von

Handwerksbetrieben ein einmaliges und aufregendes Ereignis. Doch gerade wenn die

Entscheidung für einen Verkauf getroffen ist, wissen viele Verantwortliche

nicht, welche Schritte jetzt in welcher Reihenfolge sinnvoll sind. Deshalb

verbringen sie ihre Zeit mit unwichtigen Aspekten.



Dabei ist eine gründliche Vorbereitung die Grundlage für einen erfolgreichen

Verkauf. Potenzielle Käufer interessieren sich vor allem für die Stärken eines

Unternehmens, wie beispielsweise den Grad der Digitalisierung im Betrieb, die

Führungsebene und auch die Außendarstellung. Welche 7 Aspekte eine reibungslose

Betriebsübergabe begünstigen, wird im folgenden Beitrag näher beleuchtet.





Verkaufsförderliche Organisation des HandwerksbetriebsEin Aspekt, der sich auf den Verkauf von Handwerksbetrieben auswirkt, ist dieGröße des Unternehmens. Dabei ist es schwieriger, für einen Ein-Mann-Betriebeinen Käufer zu finden als für einen Betrieb, in dem drei oder vier Mitarbeiterbeschäftigt sind. Während sämtliches betriebliches Wissen bei einemEin-Mann-Betrieb nämlich beim Geschäftsführer liegt, ist es auf mehrere Personenverteilt, sobald das Handwerksunternehmen über Mitarbeiter verfügt. Darüberhinaus sind Betriebe mit Angestellten meist besser strukturiert und organisiert.Das macht sie für potenzielle Käufer interessanter.Mit mehreren Mitarbeitern sollte zudem eine zweite Führungsebene im Unternehmeneingeführt sein. Durch diese wird der Geschäftsführer entlastet, sodass er sichauf unternehmerische Aspekte konzentrieren kann. Muss der Betriebsinhaberhingegen selbst täglich auf der Baustelle erscheinen, damit alle Aufgabenzufriedenstellend erledigt werden, muss auch der potenzielle Käufer bereit sein,viel Zeit mit operativen Tätigkeiten zu verbringen. Das schmälert den Kreis derinfrage kommenden Käufer und damit die Verkaufschancen.Auch die Lagerbestände spielen beim Verkauf eines Handwerksbetriebs eine großeRolle. Umfangreiche Bestände mit jahrzehnte alten Materialien und Werkzeugenbieten in der Regel keinen großen Gewinn für den Käufer, weshalb diese keinInteresse haben, Altbestände aufzukaufen. Gleichzeitig ist ein gut organisiertesund schlankes Lager ein Indiz für ein effizient geführtes Unternehmen.Verkaufswillige Handwerksbetriebe sollten deshalb schon vor Beginn derVerkaufsphase darauf achten, dass die Lagerbestände regelmäßig kontrolliert undangepasst werden.Grad der Digitalisierung im HandwerksbetriebDigitalisierung ist in sämtlichen Branchen ein aktuelles Thema; gerade imHandwerk verschließen sich jedoch noch einige Betriebe vor Innovationen. Dabei