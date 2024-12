DAX auf All-Time-High: "Startschuss für die Jahresendrallye ist gefallen"

Die jüngsten Rückgänge der Inflation schüren bei Anlegern die Hoffnung auf weitere Zinssenkungen durch die Zentralbanken. So könnte die Europäische Zentralbank (EZB) bereits im Dezember den Leitzins erneut senken, um die angeschlagene Wirtschaft – insbesondere in Deutschland – zu stützen. Auch die US-Notenbank Fed dürfte nach Ansicht vieler Experten ihre Geldpolitik lockern.

Der deutsche Leitindex Dax ist zum Wochenstart auf ein neues Rekordhoch geklettert und hat dabei seine Bestmarke von Mitte Oktober übertroffen. Gegen 13:30 liegt der DAX bei 19.845 Zählern – ein Plus von 1,1 Prozent. Solide Konjunkturdaten aus China sorgten für den nötigen Schub an den Märkten.

Mega-Chance nicht verpassen! SMARTBROKER+ verlost einen ganzen Bitcoin! Einfach kostenlose Wallet eröffnen, Kryptos nach Wahl traden und automatisch an der Verlosung teilnehmen. Die Aktion läuft vom 01.12.24 bis zum 26.12.2024. J SMARTBROKER+ verlost einen ganzen Bitcoin! Einfach kostenlose Wallet eröffnen, Kryptos nach Wahl traden und automatisch an der Verlosung teilnehmen. Die Aktion läuft vom 01.12.24 bis zum 26.12.2024. J etzt mitmachen und mit etwas Glück ein Vermögen gewinnen! Mehr erfahren

Die lang erwartete Jahresendrallye scheint damit in vollem Gange zu sein. Nachdem der Dax vor zwei Wochen noch auf den tiefsten Stand seit Ende September gefallen war, hat er sich seither um rund 5 Prozent erholt. Für das Jahr 2024 steht inzwischen ein beeindruckender Gewinn von knapp 18 Prozent zu Buche.

Analysten sehen in dieser starken Performance einen klaren Kaufanreiz. "Es sieht vieles danach aus, dass der Dax in eine echte Jahresendrallye münden könnte", erklärte Martin Utschneider von Finanzethos. Jochen Stanzl von CMC Markets stimmt zu: "Mit dem starken Wochenschluss im Deutschen Aktienindex ist in Frankfurt der Startschuss für eine Jahresendrally gefallen."

5 heiße Wetten für den Jahresendspurt! US-Wahlen ebnen den Weg: Jetzt unseren kostenlosen Report herunterladen!

Mit der Aussicht auf geldpolitische Lockerungen und einer insgesamt robusten Performance stehen die Zeichen für den Dax weiterhin auf Grün. Sollte die Rallye anhalten, könnte der Leitindex sogar die Marke von 20.000 Punkten ins Visier nehmen – ein symbolisches Ziel, das die Anleger weiter motivieren dürfte. "Aktuell steht die Börsenampel in Frankfurt auf Dunkelgrün und verspricht eine Jahresendrally, wie sie im Buche steht", glaubt Jürgen Molnar, Kapitalmarktexperte bei Robomarkets.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,09 % und einem Kurs von 19.857PKT auf TTMzero (02. Dezember 2024, 13:32 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 20900,17 Pkt , was eine Steigerung von +5,02% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer