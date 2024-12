Bridgewater hat Nvidia-Aktien verkauft & wettet auf Super Micro & Palantir

Bridgewater Associates hat seine Position in Nvidia im dritten Quartal verringert und stattdessen mehr Aktien von Super Micro Computer, Palantir Technologies und Advanced Micro Devices (AMD) gekauft. Der Fonds gab die Aktiengeschäfte unter anderem in einem Formular bekannt, das er bei der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission einreichte.

Während die Gewinne von Nvidia für das dritte Quartal stark waren, hat der designierte US-Präsident Donald Trump gesagt, dass er die Zölle auf China, Kanada und Mexiko erhöhen würde, ein Schritt, der Probleme für die Lieferkette von Nvidia verursachen könnte.

Auf der Kaufliste des Hedgefonds stand dagegen eine andere KI-Aktie – Super Micro Computer (SMCI). Einschließlich der Auswirkung eines Aktiensplits von Super Micro im Verhältnis 1:10 Anfang Oktober hat Bridgewater im dritten Quartal 1.453.270 SMCI-Aktien gekauft und damit seinen Anteil auf 1.611.040 Aktien erhöht.

Der Buchhalter des Unternehmens ist im Oktober zurückgetreten, und Super Micro hat die Einreichung von Gewinnberichten verzögert. Dadurch erfüllt es die Anforderungen der Nasdaq-Notierung nicht mehr. Super Micro hat jedoch einen Plan zur Behebung der Probleme vorgelegt.

Bridgewater hat im dritten Quartal außerdem 437.268 weitere Palantir-Aktien gekauft und das dritte Quartal mit 523.548 Aktien abgeschlossen. Palantir prognostizierte kürzlich eine "ungebrochene Nachfrage" nach KI. In der vergangenen Woche hat Palantir seine Börsennotierung von der New Yorker Börse auf die Nasdaq verlagert, in der Erwartung, in den Nasdaq 100 Index aufgenommen zu werden.

Der Hedgefonds hat schließlich 364.292 weitere AMD-Aktien gekauft, um das dritte Quartal mit 1,5 Millionen Aktien zu beenden. Ein enttäuschender Ausblick hat Ende Oktober den starken Gewinnbericht für das dritte Quartal von AMD überschattet. Mitte November teilte das Unternehmen mit, dass es die Zahl der Mitarbeiter um 4 Prozent reduzieren und etwa 1.040 Beschäftigte entlassen werde. Der Schritt ist "ein Teil der Ausrichtung unserer Ressourcen auf unsere größten Wachstumschancen", so AMD.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion