Technische Probleme bei Comdirect-Bank - Störung behoben

wagstefan schrieb 28.11.24, 15:54

Ich sehe hier auch keine großen Fallstricke. Ich meine, wohin soll die CoBa fallen, wenn sie 2,x Mrd Netto einnimmt, aber nur bei einem KGV von 7,5-8 liegt. Klar, sie kann noch mal 1-2 Euro nachgeben. Aber ebenso schnell wird sie sich dann wieder erholen. Gerade mit der Perspektive der zukünftigen Dividendenrendite.



Sie kauft fleißig Aktien zurück, UC wird wahrscheinlich nicht so schnell seine Position auflösen und erst mal weiter schauen, wie man weitermachen kann. Damit also auf die Entscheidung der EZB warten und wahrscheinlich die Optionen bis auf 21% ziehen....



Mit Banco BPM hat UC jedenfalls erst mal was auf die Glocke bekommen. Und das wesentlich heftiger als bei dem CoBa-Deal. Wir sehen einfach, was wird...