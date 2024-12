Chesapeake legt im Gerichtsverfahren zu San Vicente 3 Berufung ein

2. Dezember 2024 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Chesapeake Gold Corp. (TSXV: CKG, OTCQX: CHPGF) („Chesapeake“ oder das „Unternehmen“- https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/chesapeake-gold ...) gibt bekannt, dass das Unternehmen im Anschluss an seine Pressemeldung vom 13. November 2024 beim Kollegialgericht in Mexiko Berufung gegen die Entscheidung der Sala Regional Norte Centro III und der regionalen Hilfskammer des Bundesverwaltungsgerichts eingelegt hat, welche die Aufhebung der Rohstoffkonzession San Vicente 3 („San Vicente 3“) durch die mexikanische Bergbaubehörde (Dirección General de Minas of Mexico, „DGM”) bestätigt haben.