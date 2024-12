Die Greenvolt Gruppe unterzeichnet einen Vertrag mit Flora Food Group für die Installation von fast 5.000 Solarmodulen in Portugal und Deutschland - Energy Partners übernimmt den EPC-Bereich

Traunstein (ots) - Greenvolt Gruppe unterschreibt Vertrag mit der Flora Food

Group für die Installation von fast 5.000 Solarmodulen in Portugal und

Deutschland - Energy Partners (by MaxSolar GmbH) ist dabei für den EPC-Bereich

(Engineering, Procurement, Construction) zuständig



- Die Greenvolt Gruppe, zu der auch MaxSolar und Energy Partners gehören,

unterzeichnete einen Vertrag mit der Flora Food Group über die Entwicklung von

zwei Solarprojekten in Portugal und Deutschland.

- Die Flora Food Group ist in mehr als 100 Ländern führend und besitzt ikonische

Marken wie Flora, Becel+ProActiv, BlueBand, Country Crock, I Can't Believe

It's Not Butter, Rama und Violife sowie zahlreiche lokale Marken.

- Der Vertrag mit der Flora Food Group sieht die Installation von nahezu 5.000

PhotovoltaikSolarmodulen auf den Produktionsstätten des

Lebensmittelherstellers vor. Die beiden Anlagen werden zusammen eine

installierte Leistung von mehr rund 3 Megawatt haben und jährlich mehr als 3

Gigawattstunden regenerative Energie erzeugen.

- Neben der Beschleunigung der Energiewende an den beiden Produktionsstätten

wird das Projekt den Energieverbrauch der Flora Food Group erheblich senken

und das Unternehmen bei der Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele unterstützen.







