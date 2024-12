Greenridge Exploration erhält aus seinem Technologieprogramm KorrAI hochprioritäre Uranziele für sein Projekt Nut Lake

Erfolg bei der Identifizierung von Zielgebieten

- Die proprietäre Technologie von KorrAI kartiert effizient hochprioritäre Ziele und reduziert dabei die Zeit und die Ressourcen, die traditionell für die Bodenerkundung erforderlich sind. Durch die Analyse der Radonbelastung wurden potenzielle, unter einer Geschiebemergel-Schicht verdeckte Uranziele identifiziert.

Fortschrittliche Geodaten-Produkte

- Die von KorrAI bereitgestellten georäumlichen Datensätze, einschließlich Eisenoxidkartierung und Basismodelle der KI/des ML für Prospektivität, waren bei der Validierung der Explorationsziele von Greenridge und der Verfeinerung der Daten zu den geologischen Rahmenbedingungen des Konzessionsgebiets Nut Lake von entscheidender Bedeutung.

Kosten- und Risikoreduzierung

- Nutzung von Fernerkundung und KI zur Minimierung von Risiken und zur Konzentration von Ressourcen in hochprioritären Explorationszielen.

2. Dezember 2024, Vancouver, B.C. / IRW-Press / Greenridge Exploration Inc. („Greenridge“ oder das „Unternehmen“) (CSE: GXP | OTC: GXPLF | FWB: HW3) freut sich, bekannt zu geben, dass mit dem innovativen Technologieprogramm mit KI und Fernerkundung (das „Programm“) von KorrAI Technologies Inc. („KorrAI“) umfangreiche Eisenoxidziele kartiert und zahlreiche hochprioritäre Ziele im Uranprojekt Nut Lake („Konzessionsgebiet Nut Lake“ oder das „Projekt“) des Unternehmens identifiziert wurden. Die Integration von georäumlichen Daten, radiometrischen Verbesserungen und Feldproben verfeinerte den Fokus der Exploration und identifizierte vielversprechende Uranprojekte.

Russell Starr, Chief Executive Officer des Unternehmens, merkte dazu wie folgt an: „Die Kombination der KorrAI-Technologie mit unseren Bodenprogrammen hat unser Verständnis des Konzessionsgebiets Nut Lake signifikant verbessert. Das Unternehmen erwartet, dass die Ergebnisse seiner Bodenexploration 2024 in den nächsten Wochen eingehen werden. Das Programm umfasste siebzehn (17) Probenstandorte, die Messwerte von mehr als 30.000 CPS ergaben, wobei an sechs (6) Probenstandorten Radioaktivität über dem Skalenbereich gemessen wurde.“ (Siehe Pressemitteilung vom 17. September 2024). Diese Ergebnisse werden in die von KorrAI identifizierten hochprioritären Ziele integriert und ermöglichen Greenridge die Entwicklung eines Bohrprogramms auf guter Datenbasis.“