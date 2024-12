Soft N Dry TreeFree Diaper ernennt ehemalige Walmart-Einkäuferin zur Leiterin des US-Vertriebs

Toronto und Puerto Vallarta, Mexiko und Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire)

- Ehemalige Senior Baby Buyer von Walmart USA tritt Soft N Dry bei, um das

Retail Consumer Connection Program in Nord- und Mittelamerika auszubauen



Soft N Dry Diapers Corp.(TM) ("Soft N Dry" oder "SDC") und Soft N Dry de México,

ein globaler Innovator im Bereich baumfreier Einweg-Babywindeln, freuen sich,

die Ernennung von Julia Turley zur Leiterin des Mass Channel/Channel Sales für

die USA und Mexiko bekannt zu geben. Julia wird das Retail Consumer Connection

Program (Connection Program) leiten, das darauf abzielt, Masseneinzelhändlern zu

helfen, nachhaltige TreeFree Diaper(TM)-Produkte nahtlos in ihre

Eigenmarkenlinien zu integrieren.





Julia Turley bringt über 20 Jahre Erfahrung bei Walmart mit, wo sie als SeniorBaby Buyer und Director of Merchandising tätig war. Julia ist eine erfahreneFührungskraft in den Bereichen Warenmanagement, Eigenmarkenstrategie undOmni-Channel-Wachstum. Als Director of Merchandising bei Walmart leitete sie dieEinführung exklusiver Marken wie Hello Bello, verwaltete milliardenschwereKategorien und trieb die Marktexpansion voran. Unter ihrer Führung erzielteWalmart über 100 Millionen US-Dollar Einsparungen in der Beschaffung und bautegleichzeitig seine Position im wettbewerbsintensiven Markt für Babyprodukte aus."Julia ist eine transformative Ergänzung für das Soft N Dry-Team", sagte MatthewKeddy, CEO von Soft N Dry. "Ihre umfangreiche Erfahrung als Senior Baby Buyerbei Walmart und ihr nachweislicher Erfolg im Ausbau von Eigenmarkenprogrammenmachen sie zur idealen Führungskraft, um die Einführung unserer TreeFreeDiaper(TM)-Produktlinie im Masseneinzelhandel voranzutreiben. Julias Ernennungunterstreicht unser Engagement, in den Märkten der USA und Mexiko zu expandierenund gleichzeitig Einzelhändlern dabei zu helfen, der wachsendenVerbrauchernachfrage nach nachhaltigen Babyprodukten gerecht zu werden."Expansion von Soft N Dry in Mexiko und den USAAls Leiterin des Mass Channel/Channel Sales wird Julia die ConnectionProgram-Initiativen von Soft N Dry in den USA und Mexiko, zwei Schlüsselregionenfür das Wachstum des Unternehmens, beaufsichtigen. Ihre Rolle wird auch dieProduktionskapazitäten des Unternehmens über Soft N Dry de México nutzen, einwichtiges Innovations- und Produktionszentrum, das die Binnenmärkte und Exportein ganz Nord- und Mittelamerika unterstützt."Ich freue mich sehr, zu Soft N Dry zu kommen, und das in einer so spannendenZeit", sagte Julia Turley. "Die innovative TreeFree Diaper(TM) von Soft N Dry,die von econoLiite Core(TM) angetrieben wird, entspricht perfekt der heutigen