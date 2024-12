LVM-Lebensversicherung hält Gewinnbeteiligung stabil / Gesamtverzinsung bleibt bei 3,1 Prozent (FOTO)

Münster (ots) - Die LVM-Lebensversicherung hält über den Jahreswechsel an deraktuellen Gewinnbeteiligung fest: Obwohl die EZB-Zinsen am Kapitalmarkt in denvergangenen Monaten zurückgegangen sind, erhalten Neukunden fürRentenversicherungen mit modernen Garantiekonzepten auch 2025 eineGesamtverzinsung inklusive Schlusszahlung in Höhe von 3,1 Prozent. Die laufendeVerzinsung beläuft sich dabei nach wie vor auf 2,4 Prozent. In den Vorjahrenhatte die LVM-Lebensversicherung die Gesamtverzinsung zweimal in Folge erhöht:erst um 0,45 Prozentpunkte, dann um 0,25 Prozentpunkte.Für weitere Informationen:Katharina FieglPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitAbteilung KommunikationLVM VersicherungKolde-Ring 2148126 MünsterTelefon: 0251 702-3993mailto:k.fiegl@lvm.dehttp://www.lvm.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/20033/5921370OTS: LVM Versicherung